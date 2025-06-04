https://ria.ru/20250604/kondratev-2020961490.html

Кондратьев поручил завершить три крупных объездных магистрали в 2026 году

Кондратьев поручил завершить три крупных объездных магистрали в 2026 году - РИА Новости, 04.06.2025

Кондратьев поручил завершить три крупных объездных магистрали в 2026 году

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил завершить три крупных объездных магистрали региона в 2026 году, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T19:57:00+03:00

2025-06-04T19:57:00+03:00

2025-06-04T19:57:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил завершить три крупных объездных магистрали региона в 2026 году, сообщает пресс-служба администрации региона. Губернатор обсудил развитие дорожно-транспортной сети Краснодарского края на расширенном совещании. "У нас каждый четвертый рубль из дорожного фонда идет на реализацию крупных краевых проектов. Это продолжение реконструкции трассы Краснодар – Ейск, строительство обходов Тимашевска и станицы Ленинградской. Эти объекты особенно важны, так как позволяют избегать пробок и заторов в городах. Реализации ждут и жители, и автомобилисты, поэтому не следует растягивать ее на годы. Необходимо максимально сдвинуть сроки и завершить строительство как можно раньше", – сообщил Кондратьев на расширенном пленарном заседании. Вице-губернатор Евгений Пергун доложил, что реализация всех трех объектов продолжается, срок завершения, согласно заключенным контрактам, – конец 2027 года. "Мы проанализировали проекты строительства дороги Тимашевск – станица Полтавская на участке обхода города, дороги станицы Стародеревянковская – Ленинградская – Кисляковская на участке обхода станицы Ленинградской. А также этапы реконструкции дороги Краснодар – Ейск. Оценив технические возможности подрядчика, видим, что реально подвинуть сроки и, при наличии соответствующего финансирования", – сообщил Пергун. Глава региона поручил ускорить работы и завершить их в 2026 году. Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев отметил, что в регионе в 2025 году планируют завершить строительство и реконструкцию 10 объектов. Среди них — шесть участков автодорог протяженностью 13 километров, в том числе в Кореновском, Темрюкском, Динском, Тимашевском районах и Краснодаре. Также четыре моста общей протяженностью 688 метров, в частности большой путепровод через реку Лаба в Усть-Лабинском районе, а также ряд малых мостов в разных районах края. В Краснодарском крае за пять лет введены в эксплуатацию после строительства и реконструкции 40 крупных объектов общей протяженностью 51 километр.

https://ria.ru/20250604/kondratev-2020961115.html

https://ria.ru/20250603/rekonstruktsiya-2020732639.html

краснодарский край

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краснодарский край, вениамин кондратьев