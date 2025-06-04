https://ria.ru/20250604/kondratev-2020961115.html

Кондратьев: направим 11,6 млрд рубл на ремонт и строительство дорог Кубани

Кондратьев: направим 11,6 млрд рубл на ремонт и строительство дорог Кубани - РИА Новости, 04.06.2025

Кондратьев: направим 11,6 млрд рубл на ремонт и строительство дорог Кубани

В этом году города и районы Краснодарского края получат из регионального бюджета 11,6 миллиарда рублей на ремонт и строительство дорог, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T19:56:00+03:00

2025-06-04T19:56:00+03:00

2025-06-04T19:56:00+03:00

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

дороги

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В этом году города и районы Краснодарского края получат из регионального бюджета 11,6 миллиарда рублей на ремонт и строительство дорог, сообщает пресс-служба администрации региона. "Дороги – одна из основных тем обращений жителей. С начала этого года в мой адрес поступило 914 вопросов, связанных с качеством дорог в Краснодаре, Сочи, Анапе, Новороссийске. Количество жалоб сократилось по сравнению с прошлым годом, но мы должны продолжать уменьшать их число. Жители просят обустроить дороги к детским садам, школам и больницам, провести освещение тротуаров. Необходимо подходить к этим вопросам, исходя из пожеланий людей. Для решения проблемы в этом году из краевого бюджета направим муниципалитетам 11,6 миллиарда рублей субсидий", – сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании по вопросу состояния и развития сети автомобильных дорог региона. Губернатор акцентировал внимание на наиболее проблемных вопросах. Так, жители хутора Семигорский под Новороссийском просят соединить три тупиковых улицы с улицей Центральной. Из села Супсех Анапы говорят о необходимости завершить асфальтирование улицы Чкалова и обустроить освещение. А в Сочи чаще всего жители в своих обращениях упоминают улицу Пластунскую, где нужно залатать ямы и обустроить тротуары. Вице-губернатор Евгений Пергун доложил, что в Семигорском планируют приступить к работам по трем улицам летом следующего года. В Анапе проблему закроют до конца года. В Сочи региональный участок улицы, протяженностью 2,5 километра отремонтирован в прошлом году. В зоне стыковки федеральной и муниципальной дороги сейчас идут работы по ремонту покрытия на съездах. Кондратьев отметил, что в зоне особого внимания, находится вопрос заторов на краснодарских дорогах. Для этого разработали краевую программу комплексного развития дорожно-транспортной сети. В нее включили 27 развязок, путепроводов и дорог. Первым объектом стал ремонт Тургеневского моста, который начали в апреле этого года. На этот же год запланирован ремонт ряда улиц: Красных Партизан, Западного Обхода, имени Сергея Есенина, путепровода на Фадеева и начало строительства транспортной развязки, соединяющей улицы Тихорецкую и Володарского. Он подчеркнул, что вся программа рассчитана до 2035 года, на ее реализацию до 2035 года планируют направить более 150 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20250603/rekonstruktsiya-2020732639.html

https://ria.ru/20250530/tsentr-2020038542.html

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вениамин кондратьев, краснодарский край, дороги