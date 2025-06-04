МИД Китая прокомментировал теракты на российскую инфраструктуру
МИД Китая назвал диалог единственным выходом из украинского кризиса
Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 4 июн – РИА Новости. Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным выходом из украинского кризиса, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР, комментируя атаки на железнодорожную инфраструктуру в Брянской и Курской областях.
"Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным выходом из украинского кризиса", - заявили в МИД КНР на вопрос о том, не ставят ли украинские атаки на железнодорожную инфраструктуру РФ накануне переговоров в Стамбуле под сомнение искренность Киева и не вызывают ли беспокойство.
В ведомстве выразили надежду, что "все стороны посвятят себя политическому урегулированию кризиса и будут совместно способствовать разрядке ситуации".
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали.
При этом 2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.