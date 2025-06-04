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МИД Китая прокомментировал теракты на российскую инфраструктуру - РИА Новости, 04.06.2025
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06:25 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/kitay-2020777871.html
МИД Китая прокомментировал теракты на российскую инфраструктуру
МИД Китая прокомментировал теракты на российскую инфраструктуру - РИА Новости, 04.06.2025
МИД Китая прокомментировал теракты на российскую инфраструктуру
Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным выходом из украинского кризиса, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР,... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T06:25:00+03:00
2025-06-04T06:25:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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ПЕКИН, 4 июн – РИА Новости. Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным выходом из украинского кризиса, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР, комментируя атаки на железнодорожную инфраструктуру в Брянской и Курской областях. "Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным выходом из украинского кризиса", - заявили в МИД КНР на вопрос о том, не ставят ли украинские атаки на железнодорожную инфраструктуру РФ накануне переговоров в Стамбуле под сомнение искренность Киева и не вызывают ли беспокойство. В ведомстве выразили надежду, что "все стороны посвятят себя политическому урегулированию кризиса и будут совместно способствовать разрядке ситуации". В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. При этом 2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
https://ria.ru/20250604/kitaj-2020777211.html
https://ria.ru/20250603/terroristy-2020696095.html
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в мире, китай, россия, стамбул, владимир мединский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Китай, Россия, Стамбул, Владимир Мединский, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
МИД Китая прокомментировал теракты на российскую инфраструктуру

МИД Китая назвал диалог единственным выходом из украинского кризиса

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 июн – РИА Новости. Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным выходом из украинского кризиса, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР, комментируя атаки на железнодорожную инфраструктуру в Брянской и Курской областях.
"Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным выходом из украинского кризиса", - заявили в МИД КНР на вопрос о том, не ставят ли украинские атаки на железнодорожную инфраструктуру РФ накануне переговоров в Стамбуле под сомнение искренность Киева и не вызывают ли беспокойство.
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Китай призвал Киев воздержаться от атак на гражданские объекты
Вчера, 06:12
В ведомстве выразили надежду, что "все стороны посвятят себя политическому урегулированию кризиса и будут совместно способствовать разрядке ситуации".
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали.
При этом 2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
СК: Киев спланировал теракты так, чтобы под удары попали сотни людей
3 июня, 16:31
 
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