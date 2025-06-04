https://ria.ru/20250604/kitay-2020777871.html

МИД Китая прокомментировал теракты на российскую инфраструктуру

МИД Китая прокомментировал теракты на российскую инфраструктуру - РИА Новости, 04.06.2025

МИД Китая прокомментировал теракты на российскую инфраструктуру

Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным выходом из украинского кризиса, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР,... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T06:25:00+03:00

2025-06-04T06:25:00+03:00

2025-06-04T06:25:00+03:00

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владимир мединский

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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ПЕКИН, 4 июн – РИА Новости. Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным выходом из украинского кризиса, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР, комментируя атаки на железнодорожную инфраструктуру в Брянской и Курской областях. "Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным выходом из украинского кризиса", - заявили в МИД КНР на вопрос о том, не ставят ли украинские атаки на железнодорожную инфраструктуру РФ накануне переговоров в Стамбуле под сомнение искренность Киева и не вызывают ли беспокойство. В ведомстве выразили надежду, что "все стороны посвятят себя политическому урегулированию кризиса и будут совместно способствовать разрядке ситуации". В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. При этом 2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.

https://ria.ru/20250604/kitaj-2020777211.html

https://ria.ru/20250603/terroristy-2020696095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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