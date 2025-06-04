https://ria.ru/20250604/kirov-2020786508.html

В Кирове задержали экс-зампреда ЗАКС после нападения на женщину-водителя

В Кирове задержали экс-зампреда ЗАКС после нападения на женщину-водителя - РИА Новости, 04.06.2025

В Кирове задержали экс-зампреда ЗАКС после нападения на женщину-водителя

Задержан житель Кирова, подозреваемый в нанесении побоев женщине-водителю на глазах у ее ребенка, сообщили в следственном управлении СК РФ по Кировской области. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T08:37:00+03:00

2025-06-04T08:37:00+03:00

2025-06-04T09:24:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Задержан житель Кирова, подозреваемый в нанесении побоев женщине-водителю на глазах у ее ребенка, сообщили в следственном управлении СК РФ по Кировской области. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о бывшем заместителе председателя законодательного собрания Кировской области Владиславе Гукасове. Предварительно установлено, что 30 мая подозреваемый в ходе произошедшего на пересечении улиц Комсомольской и Чапаева дорожного конфликта нанес несколько ударов рукой по голове местной жительнице, управлявшей автомобилем, а также причинил повреждения ее машине. Все это происходило в присутствии малолетнего ребенка женщины. В отношении 47-летнего жителя Кирова возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). "Следователем СК при взаимодействии оперативных сотрудников УМВД России по Кировской области установлено местонахождение подозреваемого, он доставлен к следователю и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении. Ранее в ряде Telegram-каналов было размещено видео, как на перекрестке в Кирове водитель Mercedes-Benz, выйдя из машины, избил женщину, сидевшую за рулем другого автомобиля, на глазах у ее маленького ребенка. Утверждается, что это бывший зампред законодательного собрания Кировской области Владислав Гукасов, а у пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Как сообщается на сайте регионального парламента, Гукасов Владислав Николаевич был руководителем фракции ЛДПР законодательного собрания Кировской области 5 созыва, заместителем председателя законодательного собрания региона 5 созыва (до 2014 года).

https://ria.ru/20250603/napadenie-2020605656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кировская область, киров, россия, следственный комитет россии (ск рф), лдпр