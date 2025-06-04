В Кирове задержали экс-зампреда ЗАКС после нападения на женщину-водителя
Экс-зампреда кировского ЗАКС Гукасова задержали после избиения женщины-водителя
© Кадр видео из соцсетейКадр видео избиения мужчиной женщины-водителя в Кирове
© Кадр видео из соцсетей
Кадр видео избиения мужчиной женщины-водителя в Кирове
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Задержан житель Кирова, подозреваемый в нанесении побоев женщине-водителю на глазах у ее ребенка, сообщили в следственном управлении СК РФ по Кировской области.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о бывшем заместителе председателя законодательного собрания Кировской области Владиславе Гукасове. Предварительно установлено, что 30 мая подозреваемый в ходе произошедшего на пересечении улиц Комсомольской и Чапаева дорожного конфликта нанес несколько ударов рукой по голове местной жительнице, управлявшей автомобилем, а также причинил повреждения ее машине. Все это происходило в присутствии малолетнего ребенка женщины. В отношении 47-летнего жителя Кирова возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
"Следователем СК при взаимодействии оперативных сотрудников УМВД России по Кировской области установлено местонахождение подозреваемого, он доставлен к следователю и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.
Ранее в ряде Telegram-каналов было размещено видео, как на перекрестке в Кирове водитель Mercedes-Benz, выйдя из машины, избил женщину, сидевшую за рулем другого автомобиля, на глазах у ее маленького ребенка. Утверждается, что это бывший зампред законодательного собрания Кировской области Владислав Гукасов, а у пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.
Как сообщается на сайте регионального парламента, Гукасов Владислав Николаевич был руководителем фракции ЛДПР законодательного собрания Кировской области 5 созыва, заместителем председателя законодательного собрания региона 5 созыва (до 2014 года).