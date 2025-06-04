https://ria.ru/20250604/khischenie-2020910066.html
Главу фирмы, занимающейся ремонтом, обвинили в хищении у Минобороны
Главу фирмы, занимающейся ремонтом, обвинили в хищении у Минобороны - РИА Новости, 04.06.2025
Главу фирмы, занимающейся ремонтом, обвинили в хищении у Минобороны
Гендиректор ООО "Специальные Проекты и Системы" Александр Антоненков обвиняется в хищении 230 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа, расследование... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:11:00+03:00
2025-06-04T17:11:00+03:00
2025-06-04T18:12:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Гендиректор ООО "Специальные Проекты и Системы" Александр Антоненков обвиняется в хищении 230 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа, расследование дела завершено, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.Как установлено следствием, в ходе выполнения государственного оборонного заказа между Минобороны России и ООО "Специальные Проекты и Системы" заключен многомиллионный контракт на выполнение ремонтных работ инженерных сооружений. Обязанности по контролю за производством работ возлагались на Антоненкова.Отмечается, что в 2021-2022 годах фигурант, используя фиктивные документы об объемах выполненных работ, "совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме свыше 230 миллионов рублей". В результате условия контракта выполнены не были, чем государству причинен значительный ущерб."Военными следственными органами СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении генерального директора ООО "Специальные Проекты и Системы" Александра Антоненкова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.Как уточняется правоохранителями, на имущество Антоненкова наложен арест на общую сумму в размере 14 миллионов рублей. Кроме того, принятыми в ходе следствия мерами обеспечено возмещение ущерба государству в сумме 34 миллиона рублей."По уголовному делу допрошены свидетели, проведены очные ставки и проверки показаний на месте, изъяты и осмотрены предметы и документы, получены заключения судебных экспертиз, собраны неопровержимые доказательства, которые полностью подтверждают вину Антоненкова", - заключили в ГВСУ.
https://ria.ru/20250528/obvinenie-2019512934.html
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Главу фирмы, занимающейся ремонтом, обвинили в хищении у Минобороны
Главу ООО "Специальные проекты и системы" Антоненкова обвинили в хищении у МО РФ
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Гендиректор ООО "Специальные Проекты и Системы" Александр Антоненков обвиняется в хищении 230 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа, расследование дела завершено, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.
Как установлено следствием, в ходе выполнения государственного оборонного заказа между Минобороны России и ООО "Специальные Проекты и Системы" заключен многомиллионный контракт на выполнение ремонтных работ инженерных сооружений. Обязанности по контролю за производством работ возлагались на Антоненкова.
Отмечается, что в 2021-2022 годах фигурант, используя фиктивные документы об объемах выполненных работ, "совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме свыше 230 миллионов рублей". В результате условия контракта выполнены не были, чем государству причинен значительный ущерб.
"Военными следственными органами СК России
завершены следственные действия по уголовному делу в отношении генерального директора ООО "Специальные Проекты и Системы" Александра Антоненкова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Как уточняется правоохранителями, на имущество Антоненкова наложен арест на общую сумму в размере 14 миллионов рублей. Кроме того, принятыми в ходе следствия мерами обеспечено возмещение ущерба государству в сумме 34 миллиона рублей.
"По уголовному делу допрошены свидетели, проведены очные ставки и проверки показаний на месте, изъяты и осмотрены предметы и документы, получены заключения судебных экспертиз, собраны неопровержимые доказательства, которые полностью подтверждают вину Антоненкова", - заключили в ГВСУ.