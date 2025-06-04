https://ria.ru/20250604/kachestva-2020729821.html

Россияне назвали наиболее важные качества русских литературных героев

Россияне назвали наиболее важные качества русских литературных героев - РИА Новости, 04.06.2025

Россияне назвали наиболее важные качества русских литературных героев

Социальная сеть Одноклассники провела исследование среди 3000 россиян и выяснила, как русская классическая литература повлияла на формирование жизненных... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T11:00:00+03:00

2025-06-04T11:00:00+03:00

2025-06-04T11:00:00+03:00

одноклассники

россия

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Социальная сеть Одноклассники провела исследование среди 3000 россиян и выяснила, как русская классическая литература повлияла на формирование жизненных ценностей у жителей нашей страны, и узнала об их отношении к персонажам произведений.По данным исследования, каждый десятый россиянин регулярно читает русскую классику, в то время как почти треть опрошенных делает это несколько раз в год. Во время чтения литературы лишь 45% респондентов периодически сталкиваются с трудностями в понимании архаичных слов и выражений в произведениях. Стоит отметить, что большинство опрошенных (72%) выражают желание изучить происхождение таких фраз и выражений.Наиболее важными темами, поднятыми в произведениях русской классической литературы, респонденты отметили вопросы морали, нравственности и борьбы добра и зла. Среди наиболее важных качеств литературных героев россияне отмечают доброту и отзывчивость, а также умение любить и дружить. Интересно, что молодое поколение считает важными также стойкость и смелость.Согласно опросу, каждый четвертый респондент отмечает наличие негативных ассоциаций с некоторыми героями русской литературы. Среди таких героев – Илья Обломов и Родион Раскольников. Далее следуют Анна Каренина, Евгений Базаров, Григорий Печорин, Павел Чичиков, Герасим и Евгений Онегин. Вместе с тем, россияне достаточно хорошо понимают мотивацию и логику действий героев литературы, и более половины опрошенных утверждают, что их восприятие героев и произведений изменилось со временем.Отвечая на вопрос, повлияла ли русская литература на формирование личности опрошенных, 32% россиян признают значительную роль литературных персонажей в развитии своих жизненных убеждений.

россия

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

одноклассники, россия