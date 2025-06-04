https://ria.ru/20250604/jemen-2020784343.html

Лидер Йемена раскритиковал попытки нормализовать отношения с хуситами

Лидер Йемена раскритиковал попытки нормализовать отношения с хуситами - РИА Новости, 04.06.2025

Лидер Йемена раскритиковал попытки нормализовать отношения с хуситами

Попытки нормализовать отношения с шиитским военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситами) без его отказа от своей идеологии приведут только к... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T08:13:00+03:00

2025-06-04T08:13:00+03:00

2025-06-04T08:13:00+03:00

в мире

йемен

сана

земля

рашад мухаммед аль-алими

ансар алла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151347/63/1513476311_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_1a587cd4b82e07b9d774790934cdf434.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Попытки нормализовать отношения с шиитским военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситами) без его отказа от своей идеологии приведут только к "бесконечным войнам", заявил в интервью РИА Новости председатель Руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими. Хуситы с 2014 года контролируют примерно треть территории Йемена, большинство центральных и северных провинций, включая столицу Сану, выстояв в многолетней военной кампании коалиции арабских государств. Остальная часть страны находится под управлением Руководящего президентского совета. "Мы считаем, что любая попытка нормализовать отношения с этим формированием ("Ансар Алла" - ред.), если оно не откажется от своих убеждений и взглядов на будущее государства, является минированием корня проблемы и ведет к бесконечным войнам в Йемене и регионе", - сказал Аль-Алими. По его словам, хуситы в силу своей идеологии отказываются признавать любой национальный или международный контроль. "Они утверждают, что их лидеры являются преемниками Бога на Земле и источником верного пути, и поэтому они непогрешимы, защищены от наказания, не несут никакой ответственности, не подлежат национальному или международному контролю", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

йемен

сана

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, йемен, сана, земля, рашад мухаммед аль-алими, ансар алла