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Лидер Йемена раскритиковал попытки нормализовать отношения с хуситами
Лидер Йемена раскритиковал попытки нормализовать отношения с хуситами - РИА Новости, 04.06.2025
Лидер Йемена раскритиковал попытки нормализовать отношения с хуситами
Попытки нормализовать отношения с шиитским военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситами) без его отказа от своей идеологии приведут только к... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T08:13:00+03:00
2025-06-04T08:13:00+03:00
2025-06-04T08:13:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Попытки нормализовать отношения с шиитским военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситами) без его отказа от своей идеологии приведут только к "бесконечным войнам", заявил в интервью РИА Новости председатель Руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими. Хуситы с 2014 года контролируют примерно треть территории Йемена, большинство центральных и северных провинций, включая столицу Сану, выстояв в многолетней военной кампании коалиции арабских государств. Остальная часть страны находится под управлением Руководящего президентского совета. "Мы считаем, что любая попытка нормализовать отношения с этим формированием ("Ансар Алла" - ред.), если оно не откажется от своих убеждений и взглядов на будущее государства, является минированием корня проблемы и ведет к бесконечным войнам в Йемене и регионе", - сказал Аль-Алими. По его словам, хуситы в силу своей идеологии отказываются признавать любой национальный или международный контроль. "Они утверждают, что их лидеры являются преемниками Бога на Земле и источником верного пути, и поэтому они непогрешимы, защищены от наказания, не несут никакой ответственности, не подлежат национальному или международному контролю", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, сана, земля, рашад мухаммед аль-алими, ансар алла
В мире, Йемен, Сана, Земля, Рашад Мухаммед Аль-Алими, Ансар Алла
Лидер Йемена раскритиковал попытки нормализовать отношения с хуситами
Аль-Алими: нормализация отношений с хуситами без отказа от идеологии невозможна