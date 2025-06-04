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Лидер Йемена раскритиковал попытки нормализовать отношения с хуситами - РИА Новости, 04.06.2025
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08:13 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/jemen-2020784343.html
Лидер Йемена раскритиковал попытки нормализовать отношения с хуситами
Лидер Йемена раскритиковал попытки нормализовать отношения с хуситами - РИА Новости, 04.06.2025
Лидер Йемена раскритиковал попытки нормализовать отношения с хуситами
Попытки нормализовать отношения с шиитским военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситами) без его отказа от своей идеологии приведут только к... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T08:13:00+03:00
2025-06-04T08:13:00+03:00
в мире
йемен
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рашад мухаммед аль-алими
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Попытки нормализовать отношения с шиитским военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситами) без его отказа от своей идеологии приведут только к "бесконечным войнам", заявил в интервью РИА Новости председатель Руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими. Хуситы с 2014 года контролируют примерно треть территории Йемена, большинство центральных и северных провинций, включая столицу Сану, выстояв в многолетней военной кампании коалиции арабских государств. Остальная часть страны находится под управлением Руководящего президентского совета. "Мы считаем, что любая попытка нормализовать отношения с этим формированием ("Ансар Алла" - ред.), если оно не откажется от своих убеждений и взглядов на будущее государства, является минированием корня проблемы и ведет к бесконечным войнам в Йемене и регионе", - сказал Аль-Алими. По его словам, хуситы в силу своей идеологии отказываются признавать любой национальный или международный контроль. "Они утверждают, что их лидеры являются преемниками Бога на Земле и источником верного пути, и поэтому они непогрешимы, защищены от наказания, не несут никакой ответственности, не подлежат национальному или международному контролю", - добавил собеседник агентства.
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в мире, йемен, сана, земля, рашад мухаммед аль-алими, ансар алла
В мире, Йемен, Сана, Земля, Рашад Мухаммед Аль-Алими, Ансар Алла
Лидер Йемена раскритиковал попытки нормализовать отношения с хуситами

Аль-Алими: нормализация отношений с хуситами без отказа от идеологии невозможна

© AP Photo / Hani MohammedХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© AP Photo / Hani Mohammed
Хуситы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Попытки нормализовать отношения с шиитским военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситами) без его отказа от своей идеологии приведут только к "бесконечным войнам", заявил в интервью РИА Новости председатель Руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими.
Хуситы с 2014 года контролируют примерно треть территории Йемена, большинство центральных и северных провинций, включая столицу Сану, выстояв в многолетней военной кампании коалиции арабских государств. Остальная часть страны находится под управлением Руководящего президентского совета.
«
"Мы считаем, что любая попытка нормализовать отношения с этим формированием ("Ансар Алла" - ред.), если оно не откажется от своих убеждений и взглядов на будущее государства, является минированием корня проблемы и ведет к бесконечным войнам в Йемене и регионе", - сказал Аль-Алими.
По его словам, хуситы в силу своей идеологии отказываются признавать любой национальный или международный контроль. "Они утверждают, что их лидеры являются преемниками Бога на Земле и источником верного пути, и поэтому они непогрешимы, защищены от наказания, не несут никакой ответственности, не подлежат национальному или международному контролю", - добавил собеседник агентства.
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В миреЙеменСанаЗемляРашад Мухаммед Аль-АлимиАнсар Алла
 
 
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