https://ria.ru/20250604/jakutija-2020776597.html

В самолете рейса Санкт-Петербург — Якутск произошло задымление

В самолете рейса Санкт-Петербург — Якутск произошло задымление - РИА Новости, 04.06.2025

В самолете рейса Санкт-Петербург — Якутск произошло задымление

В салоне самолета рейса Санкт-Петербург — Якутск произошло возгорание из-за короткого замыкания пауэрбанка у пассажира, сообщает пресс-служба авиакомпании... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T05:54:00+03:00

2025-06-04T05:54:00+03:00

2025-06-04T10:46:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

якутск

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ЯКУТСК, 4 июн — РИА Новости. В салоне самолета рейса Санкт-Петербург — Якутск произошло возгорание из-за короткого замыкания пауэрбанка у пассажира, сообщает пресс-служба авиакомпании "Якутия"."Четвертого июня 2025 года на борту самолета авиакомпании "Якутия", выполнявшего рейс ЯК-488 по маршруту Санкт-Петербург — Якутск, произошло задымление в салоне воздушного судна и оплавление коврового покрытия. Причиной послужило короткое замыкание пауэрбанка, находившегося у одного из пассажиров в ручной клади", — говорится в заявлении.Подчеркивается, что источник задымления удалось быстро обнаружить и предпринять необходимые меры, поэтому самолет смог штатно продолжить движение и спокойно приземлиться в аэропорту Якутска.Кроме того, авиаперевозчик напомнил пассажирам правила перевозки устройств с литиевыми батареями и поблагодарил экипаж за профессионализм и вовремя принятые меры.

https://ria.ru/20241204/samolet-1987221290.html

https://ria.ru/20250515/zaderzhanie-2017082291.html

санкт-петербург

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, якутск