В самолете рейса Санкт-Петербург — Якутск произошло задымление
В летевшем в Якутск самолете из-за замыкания пауэрбанка произошло задымление
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Sukhoi SuperJet 100-95LR авиакомпании "Якутия"
Пассажирский самолет Sukhoi SuperJet 100-95LR авиакомпании "Якутия". Архивное фото
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ЯКУТСК, 4 июн — РИА Новости. В салоне самолета рейса Санкт-Петербург — Якутск произошло возгорание из-за короткого замыкания пауэрбанка у пассажира, сообщает пресс-служба авиакомпании "Якутия".
"Четвертого июня 2025 года на борту самолета авиакомпании "Якутия", выполнявшего рейс ЯК-488 по маршруту Санкт-Петербург — Якутск, произошло задымление в салоне воздушного судна и оплавление коврового покрытия. Причиной послужило короткое замыкание пауэрбанка, находившегося у одного из пассажиров в ручной клади", — говорится в заявлении.
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Подчеркивается, что источник задымления удалось быстро обнаружить и предпринять необходимые меры, поэтому самолет смог штатно продолжить движение и спокойно приземлиться в аэропорту Якутска.
Кроме того, авиаперевозчик напомнил пассажирам правила перевозки устройств с литиевыми батареями и поблагодарил экипаж за профессионализм и вовремя принятые меры.