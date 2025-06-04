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В самолете рейса Санкт-Петербург — Якутск произошло задымление - РИА Новости, 04.06.2025
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05:54 04.06.2025 (обновлено: 10:46 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/jakutija-2020776597.html
В самолете рейса Санкт-Петербург — Якутск произошло задымление
В самолете рейса Санкт-Петербург — Якутск произошло задымление - РИА Новости, 04.06.2025
В самолете рейса Санкт-Петербург — Якутск произошло задымление
В салоне самолета рейса Санкт-Петербург — Якутск произошло возгорание из-за короткого замыкания пауэрбанка у пассажира, сообщает пресс-служба авиакомпании... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T05:54:00+03:00
2025-06-04T10:46:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
якутск
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ЯКУТСК, 4 июн — РИА Новости. В салоне самолета рейса Санкт-Петербург — Якутск произошло возгорание из-за короткого замыкания пауэрбанка у пассажира, сообщает пресс-служба авиакомпании "Якутия"."Четвертого июня 2025 года на борту самолета авиакомпании "Якутия", выполнявшего рейс ЯК-488 по маршруту Санкт-Петербург — Якутск, произошло задымление в салоне воздушного судна и оплавление коврового покрытия. Причиной послужило короткое замыкание пауэрбанка, находившегося у одного из пассажиров в ручной клади", — говорится в заявлении.Подчеркивается, что источник задымления удалось быстро обнаружить и предпринять необходимые меры, поэтому самолет смог штатно продолжить движение и спокойно приземлиться в аэропорту Якутска.Кроме того, авиаперевозчик напомнил пассажирам правила перевозки устройств с литиевыми батареями и поблагодарил экипаж за профессионализм и вовремя принятые меры.
https://ria.ru/20241204/samolet-1987221290.html
https://ria.ru/20250515/zaderzhanie-2017082291.html
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происшествия, санкт-петербург, якутск
Происшествия, Санкт-Петербург, Якутск
В самолете рейса Санкт-Петербург — Якутск произошло задымление

В летевшем в Якутск самолете из-за замыкания пауэрбанка произошло задымление

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Sukhoi SuperJet 100-95LR авиакомпании "Якутия"
Пассажирский самолет Sukhoi SuperJet 100-95LR авиакомпании Якутия - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет Sukhoi SuperJet 100-95LR авиакомпании "Якутия". Архивное фото
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ЯКУТСК, 4 июн — РИА Новости. В салоне самолета рейса Санкт-Петербург — Якутск произошло возгорание из-за короткого замыкания пауэрбанка у пассажира, сообщает пресс-служба авиакомпании "Якутия".
"Четвертого июня 2025 года на борту самолета авиакомпании "Якутия", выполнявшего рейс ЯК-488 по маршруту Санкт-ПетербургЯкутск, произошло задымление в салоне воздушного судна и оплавление коврового покрытия. Причиной послужило короткое замыкание пауэрбанка, находившегося у одного из пассажиров в ручной клади", — говорится в заявлении.
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Подчеркивается, что источник задымления удалось быстро обнаружить и предпринять необходимые меры, поэтому самолет смог штатно продолжить движение и спокойно приземлиться в аэропорту Якутска.
Кроме того, авиаперевозчик напомнил пассажирам правила перевозки устройств с литиевыми батареями и поблагодарил экипаж за профессионализм и вовремя принятые меры.
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