https://ria.ru/20250604/gvardija-2020865508.html

Активисты провели акцию у посольства Великобритании в Москве

Активисты провели акцию у посольства Великобритании в Москве - РИА Новости, 04.06.2025

Активисты провели акцию у посольства Великобритании в Москве

"Молодая Гвардия Единой России" (МГЕР) провела акцию у посольства Великобритании к Международному дню невинных детей - жертв агрессии, передает корреспондент... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T14:50:00+03:00

2025-06-04T14:50:00+03:00

2025-06-04T15:03:00+03:00

в мире

москва

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мгер

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" (МГЕР) провела акцию у посольства Великобритании к Международному дню невинных детей - жертв агрессии, передает корреспондент РИА Новости. Активисты вышли в среду к зданию британского диппредставительства с портретами детей, убитыми ВСУ, и скандировали лозунги против поставок оружия и боеприпасов Украине. Аналогичные акции также проходят в Москве у посольств Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Чехии, Франции, Германии и Румынии. "Сегодня у посольств Великобритании и еще восьми недружественных стран "Молодая Гвардия Единой России", "Волонтерская рота боевого братства"… проводят акции и вспоминают о тех детях, который были убиты с помощью оружия, которые эти недружественные страны передавали украинскому фашистскому режиму", - сказал председатель МГЕР Антон Демидов. Он напомнил, что с начала 2024 года в результате действий украинских войск погибли 60 детей и более 350 получили ранения. "Именно поэтому мы сегодня пришли к посольствам этих стран для того, чтобы напомнить, что то оружие летальное, которое передается фашистскому украинскому режиму, убивает наших беззащитных детей на территории Российской Федерации", - добавил Демидов. У здания посольства активисты установили колокол, который прозвучал 60 раз в память о погибших от рук ВСУ с начала 2024 года детях. Аналогичная акция в Международный день невинных детей - жертв агрессии прошла и в Санкт-Петербурге. Активисты собрались с портретами детей у зданий генеральных консульств Германии и Норвегии.

https://ria.ru/20250502/pamyat-2014673277.html

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