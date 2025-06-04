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Активисты провели акцию у посольства Великобритании в Москве - РИА Новости, 04.06.2025
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14:50 04.06.2025 (обновлено: 15:03 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/gvardija-2020865508.html
Активисты провели акцию у посольства Великобритании в Москве
Активисты провели акцию у посольства Великобритании в Москве - РИА Новости, 04.06.2025
Активисты провели акцию у посольства Великобритании в Москве
"Молодая Гвардия Единой России" (МГЕР) провела акцию у посольства Великобритании к Международному дню невинных детей - жертв агрессии, передает корреспондент... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:50:00+03:00
2025-06-04T15:03:00+03:00
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молодая гвардия единой россии
мгер
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" (МГЕР) провела акцию у посольства Великобритании к Международному дню невинных детей - жертв агрессии, передает корреспондент РИА Новости. Активисты вышли в среду к зданию британского диппредставительства с портретами детей, убитыми ВСУ, и скандировали лозунги против поставок оружия и боеприпасов Украине. Аналогичные акции также проходят в Москве у посольств Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Чехии, Франции, Германии и Румынии. "Сегодня у посольств Великобритании и еще восьми недружественных стран "Молодая Гвардия Единой России", "Волонтерская рота боевого братства"… проводят акции и вспоминают о тех детях, который были убиты с помощью оружия, которые эти недружественные страны передавали украинскому фашистскому режиму", - сказал председатель МГЕР Антон Демидов. Он напомнил, что с начала 2024 года в результате действий украинских войск погибли 60 детей и более 350 получили ранения. "Именно поэтому мы сегодня пришли к посольствам этих стран для того, чтобы напомнить, что то оружие летальное, которое передается фашистскому украинскому режиму, убивает наших беззащитных детей на территории Российской Федерации", - добавил Демидов. У здания посольства активисты установили колокол, который прозвучал 60 раз в память о погибших от рук ВСУ с начала 2024 года детях. Аналогичная акция в Международный день невинных детей - жертв агрессии прошла и в Санкт-Петербурге. Активисты собрались с портретами детей у зданий генеральных консульств Германии и Норвегии.
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в мире, москва, молодая гвардия единой россии, мгер, единая россия
В мире, Москва, Молодая гвардия Единой России, МГЕР, Единая Россия
Активисты провели акцию у посольства Великобритании в Москве

МГЕР провела акцию у посольства Британии к Международному дню невинных детей

© Фото : Молодая Гвардия/TelegramАкция "Молодой Гвардии Единой России" к Международному дню невинных детей
Акция Молодой Гвардии Единой России к Международному дню невинных детей - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Молодая Гвардия/Telegram
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" (МГЕР) провела акцию у посольства Великобритании к Международному дню невинных детей - жертв агрессии, передает корреспондент РИА Новости.
Активисты вышли в среду к зданию британского диппредставительства с портретами детей, убитыми ВСУ, и скандировали лозунги против поставок оружия и боеприпасов Украине. Аналогичные акции также проходят в Москве у посольств Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Чехии, Франции, Германии и Румынии.
"Сегодня у посольств Великобритании и еще восьми недружественных стран "Молодая Гвардия Единой России", "Волонтерская рота боевого братства"… проводят акции и вспоминают о тех детях, который были убиты с помощью оружия, которые эти недружественные страны передавали украинскому фашистскому режиму", - сказал председатель МГЕР Антон Демидов.
Он напомнил, что с начала 2024 года в результате действий украинских войск погибли 60 детей и более 350 получили ранения.
"Именно поэтому мы сегодня пришли к посольствам этих стран для того, чтобы напомнить, что то оружие летальное, которое передается фашистскому украинскому режиму, убивает наших беззащитных детей на территории Российской Федерации", - добавил Демидов.
У здания посольства активисты установили колокол, который прозвучал 60 раз в память о погибших от рук ВСУ с начала 2024 года детях.
Аналогичная акция в Международный день невинных детей - жертв агрессии прошла и в Санкт-Петербурге. Активисты собрались с портретами детей у зданий генеральных консульств Германии и Норвегии.
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