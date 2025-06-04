https://ria.ru/20250604/goroda-2020830242.html

Москва на форуме в КНР представила исследование о развитии городов

Москва на форуме в КНР представила исследование о развитии городов - РИА Новости, 04.06.2025

Москва на форуме в КНР представила исследование о развитии городов

На форуме "Лидеры мысли", который проходит в китайском Гуанчжоу, Москва представила комплексное аналитическое исследование "Тренды развития городов мира"; о... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T12:20:00+03:00

2025-06-04T12:20:00+03:00

2025-06-04T13:28:00+03:00

москва

мария багреева

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. На форуме "Лидеры мысли", который проходит в китайском Гуанчжоу, Москва представила комплексное аналитическое исследование "Тренды развития городов мира"; о результатах исследования рассказала заммэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева, сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики Москвы.Форум "Лидеры мысли" проводится один раз в два года Институтом городских инноваций Гуанчжоу совместно со Всемирной ассоциацией крупнейших городов "Метрополис".На пленарной сессии заместитель мэра привела данные по урбанизации в мире: по расчетам ООН, сейчас в городах живут свыше 50% населения планеты, а через 25 лет этот показатель может достичь 66%."На города приходится около 80% мирового ВВП. Это делает их не просто центрами жизни, но и двигателями экономического роста. Москва – один из ведущих мегаполисов и вторая городская экономика мира. Находясь в числе лидеров, мы стремимся не останавливаться на достигнутом, постоянно ищем новые решения, делающие жизнь города лучше, а его экономику – еще сильнее. Поэтому понимание тенденций городского развития становится как никогда важным", – подчеркнула Багреева, ее слова приводит пресс-служба столичного ДЭПР.Исследование "Тренды развития городов мира" – это результат анализа международных исследований, научных публикаций, статей и баз данных, а также 40 глубинных интервью с известными экспертами из КНР, США, Канады, Бельгии, Сингапура и Российской Федерации. В исследовании выделены 14 главных трендов, которые объединены в четыре ключевых направления: демографические изменения, технологическое развитие, климатическая повестка и смена ценностей. Еще в работу включено 100 кейсов из 61 города мира, иллюстрирующих практические подходы к работе с актуальными вызовами."Аналитические исследования Москвы – это всегда эффективные инструменты самодиагностики для городов, которые позволяют нам оценить свою работу по отдельным направлениям и задать векторы на будущее", - сказала Багреева.Она добавила, что данная работа продемонстрировала, что город развивается с учетом всех главных трендов. При этом Багреева подчеркнула, что очень часто российская столица не просто имплементирует лучшие практики, а сама является их источником.В пример она привела демографические вызовы, на которые столичное правительство реализует набор инициатив, способных решать вопросы нехватки кадров на рынке труда. Кроме того, эти инициативы и содействуют активному и здоровому долголетию. В области развития технологий столица формирует мощную инновационную экосистему, а еще в мегаполисе идет активное внедрение цифровых инструментов. Столица также активно реагирует на климатические вызовы, поэтому все городские решения принимаются с учетом противодействия изменениям климата. В ответ на четвертый вызов российская столица реализует проекты по формированию в городе инклюзивной среды.Как сообщил на форуме исполнительный директор Института городских инноваций Гуанчжоу Николас Ю., столичное исследование – точная и глубокая картина вызовов, которая стоит перед всеми городами на Земле."Это не просто аналитика, а практический инструмент, который поможет выстроить устойчивую городскую политику. Только через диалог и обмен опытом между городами возможно найти эффективные решения общих проблем", – отметил он.Также в рамках рабочей поездки в КНР Багреева провела встречу с заместителем генерального секретаря Народного правительства Гуанчжоу Хуаном Гуанли. На встрече речь шла о вызовах и приоритетах стратегического развития Москвы и Гуанчжоу. Кроме того, стороны договорились о расширении экспертного и практического взаимодействия.Как отметил Гуанли, столица и Гуанчжоу являются признанными лидерами в области сбалансированного городского развития и инноваций."Оба мегаполиса последовательно внедряют инновационные решения и реализуют масштабные проекты, направленные на формирование благоприятной деловой среды и повышение качества жизни горожан. В условиях глобальных изменений особенно важно налаживать сотрудничество и обмен практиками, чтобы вместе искать устойчивые решения", – заключил генсекретарь.Ранее Багреева сообщала, что Москва показывает стабильный рост экономики по всем главным показателям, а также удерживает позиции в топ-3 крупнейших городских экономик мира.

https://ria.ru/20250603/moskva-2020523609.html

https://ria.ru/20250529/bagreeva-2019825447.html

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москва, мария багреева