https://ria.ru/20250604/golikova-2020932981.html

Голикова рассказала о помощи пострадавшим при ЧП под Брянском

Голикова рассказала о помощи пострадавшим при ЧП под Брянском - РИА Новости, 04.06.2025

Голикова рассказала о помощи пострадавшим при ЧП под Брянском

Правительство выделит гражданам, получившим легкие, средние и тяжелые травмы, финансовую помощь, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе доклада... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T17:59:00+03:00

2025-06-04T17:59:00+03:00

2025-06-04T17:59:00+03:00

происшествия

брянская область

россия

выгоничский район

татьяна голикова

владимир путин

александр богомаз

обрушение моста на поезд в брянской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964475471_0:172:2945:1829_1920x0_80_0_0_93cc0b3e28c0ae686d72316b07db48c6.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Правительство выделит гражданам, получившим легкие, средние и тяжелые травмы, финансовую помощь, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе доклада президенту России Владимиру Путину. Путин в среду в режиме ВКС проводит совещание с членами правительства. "Правительством, в соответствии с действующим порядком, также будет оказана помощь … гражданам, получившим тяжелые поражения и средние поражения здоровья в размере 627 тысяч и легкие поражения - 313,5 тысяч рублей. Соответствующий акт правительства в ближайшее время будет подписан", - сказала Голикова. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.

https://ria.ru/20250604/bastrykin--2020903989.html

https://ria.ru/20250604/poezd-2020932504.html

брянская область

россия

выгоничский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

происшествия, брянская область, россия, выгоничский район, татьяна голикова, владимир путин, александр богомаз, обрушение моста на поезд в брянской области