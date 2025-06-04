https://ria.ru/20250604/golikova-2020932981.html
Голикова рассказала о помощи пострадавшим при ЧП под Брянском
Голикова рассказала о помощи пострадавшим при ЧП под Брянском - РИА Новости, 04.06.2025
Голикова рассказала о помощи пострадавшим при ЧП под Брянском
Правительство выделит гражданам, получившим легкие, средние и тяжелые травмы, финансовую помощь, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе доклада... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:59:00+03:00
2025-06-04T17:59:00+03:00
2025-06-04T17:59:00+03:00
происшествия
брянская область
россия
выгоничский район
татьяна голикова
владимир путин
александр богомаз
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Правительство выделит гражданам, получившим легкие, средние и тяжелые травмы, финансовую помощь, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе доклада президенту России Владимиру Путину. Путин в среду в режиме ВКС проводит совещание с членами правительства. "Правительством, в соответствии с действующим порядком, также будет оказана помощь … гражданам, получившим тяжелые поражения и средние поражения здоровья в размере 627 тысяч и легкие поражения - 313,5 тысяч рублей. Соответствующий акт правительства в ближайшее время будет подписан", - сказала Голикова. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
https://ria.ru/20250604/bastrykin--2020903989.html
https://ria.ru/20250604/poezd-2020932504.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, россия, выгоничский район, татьяна голикова, владимир путин, александр богомаз, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Россия, Выгоничский район, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Александр Богомаз, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Голикова рассказала о помощи пострадавшим при ЧП под Брянском
Пострадавшим при ЧП под Брянском выделят по 627 и 313,5 тысячи рублей