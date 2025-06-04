https://ria.ru/20250604/golikova-2020925617.html
Члены семей погибших в Брянской области получат более 1,5 миллиона рублей
Члены семей погибших в Брянской области получат более 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 04.06.2025
Члены семей погибших в Брянской области получат более 1,5 миллиона рублей
Члены семей погибших при ЧП в Брянской области получат более 1,5 миллионов рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:39:00+03:00
2025-06-04T17:39:00+03:00
2025-06-04T18:09:00+03:00
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брянская область
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владимир путин
обрушение моста на поезд в брянской области
общество
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Члены семей погибших при ЧП в Брянской области получат более 1,5 миллионов рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Правительством, в соответствии с действующим порядком, будет оказана помощь членам семей погибших граждан в размере 1 миллион 567,5 тысяч", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
https://ria.ru/20250601/murashko-2020265030.html
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россия, брянская область, татьяна голикова, владимир путин, обрушение моста на поезд в брянской области, общество
Россия, Брянская область, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Общество
Члены семей погибших в Брянской области получат более 1,5 миллиона рублей
Голикова: семьи погибших при ЧП в Брянской области получат более 1,5 млн рублей