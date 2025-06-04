https://ria.ru/20250604/golikova-2020925617.html

Члены семей погибших в Брянской области получат более 1,5 миллиона рублей

Члены семей погибших в Брянской области получат более 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 04.06.2025

Члены семей погибших в Брянской области получат более 1,5 миллиона рублей

Члены семей погибших при ЧП в Брянской области получат более 1,5 миллионов рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T17:39:00+03:00

2025-06-04T17:39:00+03:00

2025-06-04T18:09:00+03:00

россия

брянская область

татьяна голикова

владимир путин

обрушение моста на поезд в брянской области

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020332389_3:0:1269:712_1920x0_80_0_0_13df6884055cb2069c66ede76ca02ad7.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Члены семей погибших при ЧП в Брянской области получат более 1,5 миллионов рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Правительством, в соответствии с действующим порядком, будет оказана помощь членам семей погибших граждан в размере 1 миллион 567,5 тысяч", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

https://ria.ru/20250601/murashko-2020265030.html

россия

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, брянская область, татьяна голикова, владимир путин, обрушение моста на поезд в брянской области, общество