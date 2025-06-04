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Члены семей погибших в Брянской области получат более 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 04.06.2025
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17:39 04.06.2025 (обновлено: 18:09 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/golikova-2020925617.html
Члены семей погибших в Брянской области получат более 1,5 миллиона рублей
Члены семей погибших в Брянской области получат более 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 04.06.2025
Члены семей погибших в Брянской области получат более 1,5 миллиона рублей
Члены семей погибших при ЧП в Брянской области получат более 1,5 миллионов рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:39:00+03:00
2025-06-04T18:09:00+03:00
россия
брянская область
татьяна голикова
владимир путин
обрушение моста на поезд в брянской области
общество
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Члены семей погибших при ЧП в Брянской области получат более 1,5 миллионов рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Правительством, в соответствии с действующим порядком, будет оказана помощь членам семей погибших граждан в размере 1 миллион 567,5 тысяч", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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россия, брянская область, татьяна голикова, владимир путин, обрушение моста на поезд в брянской области, общество
Россия, Брянская область, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Общество
Члены семей погибших в Брянской области получат более 1,5 миллиона рублей

Голикова: семьи погибших при ЧП в Брянской области получат более 1,5 млн рублей

© МЧС России/TelegramАварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© МЧС России/Telegram
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Члены семей погибших при ЧП в Брянской области получат более 1,5 миллионов рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Правительством, в соответствии с действующим порядком, будет оказана помощь членам семей погибших граждан в размере 1 миллион 567,5 тысяч", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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РоссияБрянская областьТатьяна ГоликоваВладимир ПутинОбрушение моста на поезд в Брянской областиОбщество
 
 
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