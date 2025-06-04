Рейтинг@Mail.ru
Посольство Белоруссии в Калининграде стало генконсульством - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
19:50 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/genkonsulstvo-2020956490.html
Посольство Белоруссии в Калининграде стало генконсульством
Посольство Белоруссии в Калининграде стало генконсульством - РИА Новости, 04.06.2025
Посольство Белоруссии в Калининграде стало генконсульством
Посольство Республики Беларусь в Калининграде изменило статус и стало генеральным консульством, сообщили РИА Новости в генкосульстве Республики. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T19:50:00+03:00
2025-06-04T19:50:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
калининград
белоруссия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_da7f96e7cfe7b7e06764e287bd132168.jpg
КАЛИНИНГРАД, 3 июн - РИА Новости. Посольство Республики Беларусь в Калининграде изменило статус и стало генеральным консульством, сообщили РИА Новости в генкосульстве Республики. "Посольство изменило статус и работает теперь как генеральное консульство Республики Беларусь. Пока просто изменился статус. Других изменений еще нет", - сообщили в генконсульстве. Генконсульство в Калининграде обслуживает Калининградскую, Псковскую, Новгородскую и Тверскую области. Как в марте сообщал РИА Новости руководитель отделения посольства Республики Беларусь в РФ в Калининграде Дмитрий Рудченко, открытие генконсульства повысит дипломатический статус представительства, и соответственно, расширятся его штат и функционал. Возможно, будет и новое помещение. Пока учреждение остается на прежнем месте в Калининграде. Юридический адрес: ул. Дмитрия Донского, 35A.
https://ria.ru/20250603/primore-2020755381.html
калининград
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2dbeacc8059ad55ac1b7943c236d70ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининград, белоруссия, россия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Калининград, Белоруссия, Россия
Посольство Белоруссии в Калининграде стало генконсульством

Посольство Республики Беларусь в Калининграде стало генеральным консульством

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлажки России и Белоруссии
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Флажки России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 3 июн - РИА Новости. Посольство Республики Беларусь в Калининграде изменило статус и стало генеральным консульством, сообщили РИА Новости в генкосульстве Республики.
"Посольство изменило статус и работает теперь как генеральное консульство Республики Беларусь. Пока просто изменился статус. Других изменений еще нет", - сообщили в генконсульстве.
Генконсульство в Калининграде обслуживает Калининградскую, Псковскую, Новгородскую и Тверскую области.
Как в марте сообщал РИА Новости руководитель отделения посольства Республики Беларусь в РФ в Калининграде Дмитрий Рудченко, открытие генконсульства повысит дипломатический статус представительства, и соответственно, расширятся его штат и функционал. Возможно, будет и новое помещение.
Пока учреждение остается на прежнем месте в Калининграде. Юридический адрес: ул. Дмитрия Донского, 35A.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Губернатор Приморья заявил об интересе к поставкам белорусских товаров
3 июня, 22:54
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииКалининградБелоруссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала