https://ria.ru/20250604/genkonsulstvo-2020956490.html
Посольство Белоруссии в Калининграде стало генконсульством
Посольство Белоруссии в Калининграде стало генконсульством - РИА Новости, 04.06.2025
Посольство Белоруссии в Калининграде стало генконсульством
Посольство Республики Беларусь в Калининграде изменило статус и стало генеральным консульством, сообщили РИА Новости в генкосульстве Республики. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T19:50:00+03:00
2025-06-04T19:50:00+03:00
2025-06-04T19:50:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 3 июн - РИА Новости. Посольство Республики Беларусь в Калининграде изменило статус и стало генеральным консульством, сообщили РИА Новости в генкосульстве Республики. "Посольство изменило статус и работает теперь как генеральное консульство Республики Беларусь. Пока просто изменился статус. Других изменений еще нет", - сообщили в генконсульстве. Генконсульство в Калининграде обслуживает Калининградскую, Псковскую, Новгородскую и Тверскую области. Как в марте сообщал РИА Новости руководитель отделения посольства Республики Беларусь в РФ в Калининграде Дмитрий Рудченко, открытие генконсульства повысит дипломатический статус представительства, и соответственно, расширятся его штат и функционал. Возможно, будет и новое помещение. Пока учреждение остается на прежнем месте в Калининграде. Юридический адрес: ул. Дмитрия Донского, 35A.
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калининград, белоруссия, россия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Калининград, Белоруссия, Россия
Посольство Белоруссии в Калининграде стало генконсульством
Посольство Республики Беларусь в Калининграде стало генеральным консульством
КАЛИНИНГРАД, 3 июн - РИА Новости. Посольство Республики Беларусь в Калининграде изменило статус и стало генеральным консульством, сообщили РИА Новости в генкосульстве Республики.
"Посольство изменило статус и работает теперь как генеральное консульство Республики Беларусь. Пока просто изменился статус. Других изменений еще нет", - сообщили в генконсульстве.
Генконсульство в Калининграде обслуживает Калининградскую, Псковскую, Новгородскую и Тверскую области.
Как в марте сообщал РИА Новости руководитель отделения посольства Республики Беларусь в РФ в Калининграде Дмитрий Рудченко, открытие генконсульства повысит дипломатический статус представительства, и соответственно, расширятся его штат и функционал. Возможно, будет и новое помещение.
Пока учреждение остается на прежнем месте в Калининграде. Юридический адрес: ул. Дмитрия Донского, 35A.