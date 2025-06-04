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В Курской области разминировали 42 тысячи гектаров территории - РИА Новости, 04.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:57 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/gektary-2020931542.html
В Курской области разминировали 42 тысячи гектаров территории
В Курской области разминировали 42 тысячи гектаров территории - РИА Новости, 04.06.2025
В Курской области разминировали 42 тысячи гектаров территории
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в Курской области разминировано 42 тысячи гектаров территории, 11 тысяч зданий и сооружений, 768 километров... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:57:00+03:00
2025-06-04T17:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
андрей белоусов
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в Курской области разминировано 42 тысячи гектаров территории, 11 тысяч зданий и сооружений, 768 километров дорог, обнаружено и уничтожено 443 тысячи взрывоопасных предметов, сообщили в Минобороны РФ. "Уже разминировано 42 тысячи гектаров территории, 11 тысяч зданий и сооружений, 768 километров дорог, обнаружено и уничтожено 443 тысячи взрывоопасных предметов. Но предстоит ещё очень большая работа, которую мы должны завершить в самые сжатые сроки", – сказал Белоусов на совещании по вопросам разминирования приграничных территорий.
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россия, курская область, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Андрей Белоусов
В Курской области разминировали 42 тысячи гектаров территории

Белоусов: в Курской области разминировали 42 тысячи гектаров территории

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в Курской области разминировано 42 тысячи гектаров территории, 11 тысяч зданий и сооружений, 768 километров дорог, обнаружено и уничтожено 443 тысячи взрывоопасных предметов, сообщили в Минобороны РФ.
"Уже разминировано 42 тысячи гектаров территории, 11 тысяч зданий и сооружений, 768 километров дорог, обнаружено и уничтожено 443 тысячи взрывоопасных предметов. Но предстоит ещё очень большая работа, которую мы должны завершить в самые сжатые сроки", – сказал Белоусов на совещании по вопросам разминирования приграничных территорий.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьАндрей Белоусов
 
 
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