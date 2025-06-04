https://ria.ru/20250604/gektary-2020931542.html

В Курской области разминировали 42 тысячи гектаров территории

В Курской области разминировали 42 тысячи гектаров территории - РИА Новости, 04.06.2025

В Курской области разминировали 42 тысячи гектаров территории

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в Курской области разминировано 42 тысячи гектаров территории, 11 тысяч зданий и сооружений, 768 километров... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T17:57:00+03:00

2025-06-04T17:57:00+03:00

2025-06-04T17:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

андрей белоусов

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в Курской области разминировано 42 тысячи гектаров территории, 11 тысяч зданий и сооружений, 768 километров дорог, обнаружено и уничтожено 443 тысячи взрывоопасных предметов, сообщили в Минобороны РФ. "Уже разминировано 42 тысячи гектаров территории, 11 тысяч зданий и сооружений, 768 километров дорог, обнаружено и уничтожено 443 тысячи взрывоопасных предметов. Но предстоит ещё очень большая работа, которую мы должны завершить в самые сжатые сроки", – сказал Белоусов на совещании по вопросам разминирования приграничных территорий.

https://ria.ru/20250604/bastrykin--2020903989.html

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россия, курская область, андрей белоусов