https://ria.ru/20250604/gektary-2020931542.html
В Курской области разминировали 42 тысячи гектаров территории
В Курской области разминировали 42 тысячи гектаров территории - РИА Новости, 04.06.2025
В Курской области разминировали 42 тысячи гектаров территории
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в Курской области разминировано 42 тысячи гектаров территории, 11 тысяч зданий и сооружений, 768 километров... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:57:00+03:00
2025-06-04T17:57:00+03:00
2025-06-04T17:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970602_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_75c7c5f3ea710de5f8883dd136faf232.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в Курской области разминировано 42 тысячи гектаров территории, 11 тысяч зданий и сооружений, 768 километров дорог, обнаружено и уничтожено 443 тысячи взрывоопасных предметов, сообщили в Минобороны РФ. "Уже разминировано 42 тысячи гектаров территории, 11 тысяч зданий и сооружений, 768 километров дорог, обнаружено и уничтожено 443 тысячи взрывоопасных предметов. Но предстоит ещё очень большая работа, которую мы должны завершить в самые сжатые сроки", – сказал Белоусов на совещании по вопросам разминирования приграничных территорий.
https://ria.ru/20250604/bastrykin--2020903989.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970602_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_451f4070954a7fb2dfe8e04259095e28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Андрей Белоусов
В Курской области разминировали 42 тысячи гектаров территории
Белоусов: в Курской области разминировали 42 тысячи гектаров территории