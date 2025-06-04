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Суд подтвердил решение об отставке Ле Пен с поста в департаменте Па-де-Кале - РИА Новости, 04.06.2025
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14:54 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/frantsiya-2020867179.html
Суд подтвердил решение об отставке Ле Пен с поста в департаменте Па-де-Кале
Суд подтвердил решение об отставке Ле Пен с поста в департаменте Па-де-Кале - РИА Новости, 04.06.2025
Суд подтвердил решение об отставке Ле Пен с поста в департаменте Па-де-Кале
Суд Лилля в среду подтвердил решение об отставке Марин Ле Пен с поста советника департамента Па-де-Кале после судебного запрета быть избранной в органы власти,... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:54:00+03:00
2025-06-04T14:54:00+03:00
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ПАРИЖ, 4 июн - РИА Новости. Суд Лилля в среду подтвердил решение об отставке Марин Ле Пен с поста советника департамента Па-де-Кале после судебного запрета быть избранной в органы власти, сообщил телеканал BFMTV. "В решении, вынесенном в среду, 4 июня, административный суд Лилля подтвердил обязательную отставку Марин Ле Пен с должности советника департамента Па-де-Кале", - говорится в сообщении. Десятого апреля префект Па-де-Кале сообщил, что лидера парламентской фракции "Национального объединения" снимут с этой должности согласно приговору суда по делу о хищении средств Европарламента. Ле Пен затем обжаловала решение в суде. При этом политик сохранит кресло депутата в нижней палате парламента до следующих выборов. Суд Парижа 31 марта вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил ей избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Ле Пен обжаловала приговор в суде. Апелляционный суд должен вынести решение по ее делу летом 2026 года.
https://ria.ru/20250511/frantsiya-2016377415.html
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париж, лилль, марин ле пен, европарламент, в мире
Париж, Лилль, Марин Ле Пен, Европарламент, В мире
Суд подтвердил решение об отставке Ле Пен с поста в департаменте Па-де-Кале

Суд подтвердил решение об отставке Ле Пен с должности в департаменте Па-де-Кале

© AP Photo / Thomas SamsonМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© AP Photo / Thomas Samson
Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 июн - РИА Новости. Суд Лилля в среду подтвердил решение об отставке Марин Ле Пен с поста советника департамента Па-де-Кале после судебного запрета быть избранной в органы власти, сообщил телеканал BFMTV.
"В решении, вынесенном в среду, 4 июня, административный суд Лилля подтвердил обязательную отставку Марин Ле Пен с должности советника департамента Па-де-Кале", - говорится в сообщении.
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Десятого апреля префект Па-де-Кале сообщил, что лидера парламентской фракции "Национального объединения" снимут с этой должности согласно приговору суда по делу о хищении средств Европарламента. Ле Пен затем обжаловала решение в суде. При этом политик сохранит кресло депутата в нижней палате парламента до следующих выборов.
Суд Парижа 31 марта вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП.
Как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил ей избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
Ле Пен обжаловала приговор в суде. Апелляционный суд должен вынести решение по ее делу летом 2026 года.
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