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Книжный фестиваль "Красная площадь"

Книжный фестиваль "Красная площадь" - РИА Новости, 04.06.2025

Книжный фестиваль "Красная площадь"

Книжный фестиваль "Красная площадь" – главное ежегодное литературное событие России. Впервые он прошел в июне 2015 года в Москве под названием "Книги России" и... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T13:03:00+03:00

2025-06-04T13:03:00+03:00

2025-06-04T13:22:00+03:00

владимир мединский

книги

справки

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Книжный фестиваль "Красная площадь" – главное ежегодное литературное событие России. Впервые он прошел в июне 2015 года в Москве под названием "Книги России" и стал главным мероприятием Года литературы. В 2016 году он получил новое название – "Красная площадь".Мероприятие приурочено ко дню рождения поэта Александра Пушкина и Дню русского языка, отмечаемых 6 июня.В 2025 году книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет 4-7 июня.Фестиваль организован министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Российским книжным союзом при поддержке министерства просвещения Российской Федерации и правительства Москвы.Председатель оргкомитета по проведению книжного фестиваля "Красная площадь" – помощник президента России Владимир Мединский.Участниками фестиваля "Красная площадь" станут более 400 издательств из России и Белоруссии, они представят на своих стендах около 100 тысяч экземпляров книг. Особое внимание будет уделено 80-летию Победы, Году защитника Отечества, а также юбилеям великих писателей – Сергея Есенина, Михаила Шолохова, Антона Чехова.В программе фестиваля более 600 событий: от спектаклей ведущих театров страны и литературно-музыкальных постановок до дискуссий, презентаций книг и автограф-сессий. Онлайн-трансляции основных событий фестиваля зрители смогут увидеть на популярных интернет-платформах.Откроется Фестиваль концертом, приуроченным к 225-летию публикации "Слова о полку Игореве", в исполнении Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением народного артиста России Юрия Башмета. Вечером 7 июня в концертной программе к закрытию фестиваля выступит оркестр "Академия русской музыки" под управлением дирижера, лауреата Премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры Ивана Никифорчина.Мероприятия фестиваля пройдут на нескольких тематических площадках: "Главная сцена", "Детская и учебная литература", "Поэзия", "Художественная литература", "Нон-фикшн", "Комиксы", "Пространство чтения: будущее книги", "Регионы России и Республика Беларусь", "Музейная линия", "История Отечества", "Москва – литературный мегаполис" и др."Главная сцена" фестиваля расположится рядом с храмом Василия Блаженного, в ее программе – 27 мероприятий. Среди участников программы "Главной сцены" – народный артист РФ Сергей Гармаш и народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев, актеры Антон Шагини Владимир Кошевой, телеведущая Сати Спивакова, писатели Захар Прилепин, Сергей Лукьяненко, Вадим Панов, поэт и историк литературы Игорь Волгин, литературоведы Дмитрий Бак и Павел Басинский, поэты Мария Ватутина и Александр Пелевин."Детская и учебная литература" объединяет три площадки – "Детская сцена", "Детская игротека" и "Детская мастерская". Здесь пройдут более 100 презентаций книг и встреч с писателями, интерактивных лекций и мастер-классов, спектаклей и выступлений, квестов и показов мультфильмов и диафильмов. На "Детской сцене" состоится награждение победителей Всероссийского конкурса "Читаем всей семьей".В рамках Фестиваля Российская государственная детская библиотека проведет акцию "Подари ребенку книгу": все желающие смогут принести книги и оставить их на специальных стойках, расположенных на площадках Издательство "Русское слово" проведет акцию "Дарим русское слово: учите, знайте, любите! ". Взрослые, и дети смогут получить в подарок издания по русскому языку и литературе.Впервые на "Красной площади" будет работать площадка, посвященная поэзии. Поэтические строки классиков и современников в режиме нон-стоп будут звучать над площадью все дни литературного марафона.На площадке "Художественная литература" в дни фестиваля пройдут более 90 встреч и презентаций. Гостями площадки станут как известные авторы, так и молодые литераторы. Среди них — Дмитрий Данилов, Павел Басинский, Дмитрий Воденников, Роман Сенчин, Дарья Донцова, Александра Маринина, Ася Лавринович и многие другие.Ведущие издательства, выпускающие публицистическую, учебную, научную и научно-популярную литературу, а также книготорговые компании, литературные музеи и культурные фонды будут представлены на площадке "Нон-фикшн". На площадке пройдут более 40 встреч, лекций и дискуссий. Среди гостей – Владимир Легойда, Александр Аузан, Леонид Млечин и многие другие.На площадке "Регионы России и Республика Беларусь" будут представлены издательства из 50 регионов России, от Калининграда до Владивостока. Свои лучшие книги представят здесь и издатели из Белоруссии. На площадке пройдут костюмированные фольклорные выступления, а также презентации новинок и культурологические дискуссии – всего около 40 событий.В рамках "Красной площади" пройдет Фестиваль национальных литератур, который объединит писателей, поэтов, художников, музыкантов, исследователей и языковых активистов со всей страны. Гости смогут посетить более 30 событий: литературные встречи, концерты, паблик-токи, лекции и мастер-классы."Музейная линия", расположенная на первом этаже ГУМа, посвящена издательской и образовательной деятельности музеев. В тематической программе – более 20 встреч и презентаций, которые пройдут на всех площадках фестиваля.Среди участников: Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль", Государственный исторический музей, Государственный музей "Новый Иерусалим", Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Государственный Русский музей, Государственный музей-заповедник "Петергоф" и многие другие.На площадке "История Отечества" будет представлена программа, подготовленная Российским военно-историческим обществом и Российским историческим обществом совместно с фондом "История Отечества".Мероприятия деловой программы фестиваля "Красная площадь" пройдут в "Литературной гостиной", которая расположена в Демонстрационном зале ГУМа. Гостями площадки станут ведущие эксперты книжного рынка России – издатели, редакторы, художники книги, журналисты, книгораспространители, библиотечные работники, представители органов власти и общественных организаций.По традиции в "Литературной гостиной" пройдут церемонии награждения нескольких конкурсов и премий: XXI Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы "Малая Родина", Всероссийского конкурса Ассоциации книгоиздателей России "Лучшие книги года", XVIII Международного конкурса книжной иллюстрации и дизайна "Образ книги", пятого сезона премии "Русский детектив". Состоится также презентация второго сезона Национальной литературной премии "Слово".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир мединский, книги, справки