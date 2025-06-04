https://ria.ru/20250604/evrosoyuz-2020763964.html

Мелони и Макрон обсудили решение конфликта на Украине

Мелони и Макрон обсудили решение конфликта на Украине - РИА Новости, 04.06.2025

Мелони и Макрон обсудили решение конфликта на Украине

Решение конфликта на Украине предполагает амбициозные поэтапные изменения в обороне Евросоюза в плане инвестиций и промышленной и технологической базы,... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T00:40:00+03:00

2025-06-04T00:40:00+03:00

2025-06-04T00:40:00+03:00

украина

италия

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джорджа мелони

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РИМ, 4 июн - РИА Новости. Решение конфликта на Украине предполагает амбициозные поэтапные изменения в обороне Евросоюза в плане инвестиций и промышленной и технологической базы, говорится в заявлении по итогам встречи премьер-министра Италии Джорджи Мелони и президента Франции Эммануэля Макрона. "Спустя более трех лет после начала российской агрессии и в свете переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле постоянная и непоколебимая поддержка Украины со стороны Франции и Италии становится еще более необходимой для достижения справедливого и прочного урегулирования, предполагая при этом поэтапное амбициозное изменение европейской обороны как с точки зрения инвестиций, так и поддержки европейской промышленной и технологической оборонной базы" , - говорится в коммюнике, опубликованном правительственным Дворцом Киджи. Встреча двух лидеров позволила определить совпадения взглядов в области конкурентоспособности и по упрощению регулирования, по государственным и частным инвестициям, по энергетике и "по полному применению принципа технологической нейтральности, а в более общем плане — по условиям, необходимым для того, чтобы европейские компании могли конкурировать на равных условиях". Подобные принципы, отмечается в коммюнике, касаются "автомобилестроения и сталелитейной промышленности, а также более передовых секторов, таких как искусственный интеллект, декарбонизированные возобновляемые источники энергии, атомная энергетика и космос.

https://ria.ru/20250522/italiya-2018550279.html

украина

италия

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, италия, франция, джорджа мелони, эммануэль макрон, в мире