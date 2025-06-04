Мелони и Макрон обсудили решение конфликта на Украине
Мелони и Макрон считают, что в обороне ЕС необходимы изменения
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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РИМ, 4 июн - РИА Новости. Решение конфликта на Украине предполагает амбициозные поэтапные изменения в обороне Евросоюза в плане инвестиций и промышленной и технологической базы, говорится в заявлении по итогам встречи премьер-министра Италии Джорджи Мелони и президента Франции Эммануэля Макрона.
"Спустя более трех лет после начала российской агрессии и в свете переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле постоянная и непоколебимая поддержка Украины со стороны Франции и Италии становится еще более необходимой для достижения справедливого и прочного урегулирования, предполагая при этом поэтапное амбициозное изменение европейской обороны как с точки зрения инвестиций, так и поддержки европейской промышленной и технологической оборонной базы" , - говорится в коммюнике, опубликованном правительственным Дворцом Киджи.
Встреча двух лидеров позволила определить совпадения взглядов в области конкурентоспособности и по упрощению регулирования, по государственным и частным инвестициям, по энергетике и "по полному применению принципа технологической нейтральности, а в более общем плане — по условиям, необходимым для того, чтобы европейские компании могли конкурировать на равных условиях". Подобные принципы, отмечается в коммюнике, касаются "автомобилестроения и сталелитейной промышленности, а также более передовых секторов, таких как искусственный интеллект, декарбонизированные возобновляемые источники энергии, атомная энергетика и космос.