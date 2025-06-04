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Мелони и Макрон обсудили решение конфликта на Украине - РИА Новости, 04.06.2025
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00:40 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/evrosoyuz-2020763964.html
Мелони и Макрон обсудили решение конфликта на Украине
Мелони и Макрон обсудили решение конфликта на Украине - РИА Новости, 04.06.2025
Мелони и Макрон обсудили решение конфликта на Украине
Решение конфликта на Украине предполагает амбициозные поэтапные изменения в обороне Евросоюза в плане инвестиций и промышленной и технологической базы,... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T00:40:00+03:00
2025-06-04T00:40:00+03:00
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РИМ, 4 июн - РИА Новости. Решение конфликта на Украине предполагает амбициозные поэтапные изменения в обороне Евросоюза в плане инвестиций и промышленной и технологической базы, говорится в заявлении по итогам встречи премьер-министра Италии Джорджи Мелони и президента Франции Эммануэля Макрона. "Спустя более трех лет после начала российской агрессии и в свете переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле постоянная и непоколебимая поддержка Украины со стороны Франции и Италии становится еще более необходимой для достижения справедливого и прочного урегулирования, предполагая при этом поэтапное амбициозное изменение европейской обороны как с точки зрения инвестиций, так и поддержки европейской промышленной и технологической оборонной базы" , - говорится в коммюнике, опубликованном правительственным Дворцом Киджи. Встреча двух лидеров позволила определить совпадения взглядов в области конкурентоспособности и по упрощению регулирования, по государственным и частным инвестициям, по энергетике и "по полному применению принципа технологической нейтральности, а в более общем плане — по условиям, необходимым для того, чтобы европейские компании могли конкурировать на равных условиях". Подобные принципы, отмечается в коммюнике, касаются "автомобилестроения и сталелитейной промышленности, а также более передовых секторов, таких как искусственный интеллект, декарбонизированные возобновляемые источники энергии, атомная энергетика и космос.
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украина, италия, франция, джорджа мелони, эммануэль макрон, в мире
Украина, Италия, Франция, Джорджа Мелони, Эммануэль Макрон, В мире
Мелони и Макрон обсудили решение конфликта на Украине

Мелони и Макрон считают, что в обороне ЕС необходимы изменения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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РИМ, 4 июн - РИА Новости. Решение конфликта на Украине предполагает амбициозные поэтапные изменения в обороне Евросоюза в плане инвестиций и промышленной и технологической базы, говорится в заявлении по итогам встречи премьер-министра Италии Джорджи Мелони и президента Франции Эммануэля Макрона.
"Спустя более трех лет после начала российской агрессии и в свете переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле постоянная и непоколебимая поддержка Украины со стороны Франции и Италии становится еще более необходимой для достижения справедливого и прочного урегулирования, предполагая при этом поэтапное амбициозное изменение европейской обороны как с точки зрения инвестиций, так и поддержки европейской промышленной и технологической оборонной базы" , - говорится в коммюнике, опубликованном правительственным Дворцом Киджи.
Встреча двух лидеров позволила определить совпадения взглядов в области конкурентоспособности и по упрощению регулирования, по государственным и частным инвестициям, по энергетике и "по полному применению принципа технологической нейтральности, а в более общем плане — по условиям, необходимым для того, чтобы европейские компании могли конкурировать на равных условиях". Подобные принципы, отмечается в коммюнике, касаются "автомобилестроения и сталелитейной промышленности, а также более передовых секторов, таких как искусственный интеллект, декарбонизированные возобновляемые источники энергии, атомная энергетика и космос.
Президент США Дональд Трамп встречается с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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