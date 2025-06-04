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Названы регионы с самой дешевой электроэнергией в 2025 году - РИА Новости, 04.06.2025
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00:39 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/elektroenergiya-2020763782.html
Названы регионы с самой дешевой электроэнергией в 2025 году
Названы регионы с самой дешевой электроэнергией в 2025 году - РИА Новости, 04.06.2025
Названы регионы с самой дешевой электроэнергией в 2025 году
Дешевле всего электроэнергия для среднего домохозяйства в 2025 году будет в Иркутской области, а самая высокая стоимость на электричество - в Чукотском... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T00:39:00+03:00
2025-06-04T00:39:00+03:00
экономика
жкх
иркутская область
чукотский автономный округ
москва
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Дешевле всего электроэнергия для среднего домохозяйства в 2025 году будет в Иркутской области, а самая высокая стоимость на электричество - в Чукотском автономном округе, сообщило в своем исследовании рейтинговое агентство АКРА. "Потребление небольшого объема электроэнергии, достаточного для обслуживания одного среднего домохозяйства (условно 300 кВт.ч в месяц), дешевле всего обойдется в Иркутской области, где суммарная годовая стоимость такого ежемесячного потребления составит от 4 до 6 тысяч рублей в зависимости от типа жилья. Самая высокая стоимость зафиксирована в Чукотском автономном округе — примерно 27 тысяч рублей", - сказано в исследовании. Самые дешевые цены на электроэнергию после Иркутской области зафиксированы в Хакасии (около 7 тысяч рублей) и Дагестане (около 9 тысяч рублей). На втором и третьем местах по дороговизне электричества в рейтинге стоят Москва (почти 24 тысячи рублей) и Якутия (23 тысячи рублей). "Стоит подчеркнуть, что в регионах, которые входят в тройку лидеров по суммарной годовой стоимости электроэнергии, дифференцированный по объему потребления тариф либо не применяется (Чукотский автономный округ, Москва), либо применяется не всеми гарантирующими поставщиками (Республика Саха (Якутия)", - объяснили в агентстве. В России с этого года введены дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления. Согласно макропрогнозу Минэкономразвития на 2025-2028 годы, индексация тарифов на электроэнергию для населения с 1 июля 2025 года составит 12,6%.
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иркутская область
чукотский автономный округ
москва
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экономика, жкх, иркутская область, чукотский автономный округ, москва, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, ЖКХ, Иркутская область, Чукотский автономный округ, Москва, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Названы регионы с самой дешевой электроэнергией в 2025 году

АКРА: самая дешевая электроэнергия для домохозяйства будет в Иркутской области

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЭлектрический счетчик
Электрический счетчик - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Дешевле всего электроэнергия для среднего домохозяйства в 2025 году будет в Иркутской области, а самая высокая стоимость на электричество - в Чукотском автономном округе, сообщило в своем исследовании рейтинговое агентство АКРА.
"Потребление небольшого объема электроэнергии, достаточного для обслуживания одного среднего домохозяйства (условно 300 кВт.ч в месяц), дешевле всего обойдется в Иркутской области, где суммарная годовая стоимость такого ежемесячного потребления составит от 4 до 6 тысяч рублей в зависимости от типа жилья. Самая высокая стоимость зафиксирована в Чукотском автономном округе — примерно 27 тысяч рублей", - сказано в исследовании.
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Самые дешевые цены на электроэнергию после Иркутской области зафиксированы в Хакасии (около 7 тысяч рублей) и Дагестане (около 9 тысяч рублей). На втором и третьем местах по дороговизне электричества в рейтинге стоят Москва (почти 24 тысячи рублей) и Якутия (23 тысячи рублей).
"Стоит подчеркнуть, что в регионах, которые входят в тройку лидеров по суммарной годовой стоимости электроэнергии, дифференцированный по объему потребления тариф либо не применяется (Чукотский автономный округ, Москва), либо применяется не всеми гарантирующими поставщиками (Республика Саха (Якутия)", - объяснили в агентстве.
В России с этого года введены дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления. Согласно макропрогнозу Минэкономразвития на 2025-2028 годы, индексация тарифов на электроэнергию для населения с 1 июля 2025 года составит 12,6%.
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ЭкономикаЖКХИркутская областьЧукотский автономный округМоскваНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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