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В Екатеринбурге опровергли данные об отравлении обвиняемого в СИЗО - РИА Новости, 04.06.2025
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15:05 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/ekaterinburg-2020869493.html
В Екатеринбурге опровергли данные об отравлении обвиняемого в СИЗО
В Екатеринбурге опровергли данные об отравлении обвиняемого в СИЗО - РИА Новости, 04.06.2025
В Екатеринбурге опровергли данные об отравлении обвиняемого в СИЗО
Данные об отравлении в СИЗО Екатеринбурга местного жителя Марселя Гасанова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии и угрозе применения... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T15:05:00+03:00
2025-06-04T15:05:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
свердловская область
валерий горелых
свердловский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Данные об отравлении в СИЗО Екатеринбурга местного жителя Марселя Гасанова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии и угрозе применения насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов, не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУФСИН. В среду в Свердловском областном суде начался процесс по уголовному делу Гасанова, на котором ему, в частности, продлили арест до 22 ноября. Ранее в местных СМИ были опубликованы сведения, что Гасанов пожаловался на работников СИЗО и якобы перенес уже четыре отравления, а ему в еду стали добавлять жидкость, "от которой ноги уходят в другое измерение". "В ряде средств массовой информации появилась информация о якобы ненадлежащих условиях питания в СИЗО-1, о якобы отравлении обвиняемого. Данная информация не соответствует действительности. Питание всех обвиняемых в учреждениях свердловского ГУФСИН осуществляется в соответствии с действующими нормами. Фактов отравления гражданина и других обвиняемых СИЗО-1 не зафиксировано", – сказал собеседник агентства. Ленинский районный суд Екатеринбурга 12 февраля арестовал Гасанова. По данным регионального управления СК РФ, в 2024 году он, обладая определенным криминальным опытом, организаторскими способностями и ранее отбывавший наказание в местах лишения свободы, был наделен другими лидерами преступного мира статусом "смотрящего" за Свердловской областью. Следствие полагает, что, используя данный неофициальный статус, уралец распространял и сохранял преступные традиции, контролировал направления деятельности криминальных структур, обеспечивал их существование. В марте содержащийся под стражей обвиняемый оскорбил сотрудника СИЗО и угрожал ему, добавляли в прокуратуре региона. Гасанову вменяют три статьи: занятие высшего положения в преступной иерархии, оскорбление и угроза применения насилия в отношении сотрудника СИЗО. Как рассказывал журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, Гасанов, в определенных кругах более известный по прозвищам Марсель Махачкалинский или Марс, привлекался к уголовной ответственности, в том числе по статьям "разбой" и "незаконный оборот оружия и боеприпасов".
https://ria.ru/20250527/avtoritet-2019361677.html
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происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, валерий горелых, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Свердловская область, Валерий Горелых, Свердловский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге опровергли данные об отравлении обвиняемого в СИЗО

ГУФСИН опровергло данные об отравлении обвиняемого в преступной иерархии в СИЗО

© РИА Новости / Алексей ФилипповСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Следственный изолятор. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Данные об отравлении в СИЗО Екатеринбурга местного жителя Марселя Гасанова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии и угрозе применения насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов, не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУФСИН.
В среду в Свердловском областном суде начался процесс по уголовному делу Гасанова, на котором ему, в частности, продлили арест до 22 ноября. Ранее в местных СМИ были опубликованы сведения, что Гасанов пожаловался на работников СИЗО и якобы перенес уже четыре отравления, а ему в еду стали добавлять жидкость, "от которой ноги уходят в другое измерение".
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"В ряде средств массовой информации появилась информация о якобы ненадлежащих условиях питания в СИЗО-1, о якобы отравлении обвиняемого. Данная информация не соответствует действительности. Питание всех обвиняемых в учреждениях свердловского ГУФСИН осуществляется в соответствии с действующими нормами. Фактов отравления гражданина и других обвиняемых СИЗО-1 не зафиксировано", – сказал собеседник агентства.
Ленинский районный суд Екатеринбурга 12 февраля арестовал Гасанова. По данным регионального управления СК РФ, в 2024 году он, обладая определенным криминальным опытом, организаторскими способностями и ранее отбывавший наказание в местах лишения свободы, был наделен другими лидерами преступного мира статусом "смотрящего" за Свердловской областью.
Следствие полагает, что, используя данный неофициальный статус, уралец распространял и сохранял преступные традиции, контролировал направления деятельности криминальных структур, обеспечивал их существование. В марте содержащийся под стражей обвиняемый оскорбил сотрудника СИЗО и угрожал ему, добавляли в прокуратуре региона. Гасанову вменяют три статьи: занятие высшего положения в преступной иерархии, оскорбление и угроза применения насилия в отношении сотрудника СИЗО.
Как рассказывал журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, Гасанов, в определенных кругах более известный по прозвищам Марсель Махачкалинский или Марс, привлекался к уголовной ответственности, в том числе по статьям "разбой" и "незаконный оборот оружия и боеприпасов".
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