В Екатеринбурге опровергли данные об отравлении обвиняемого в СИЗО
ГУФСИН опровергло данные об отравлении обвиняемого в преступной иерархии в СИЗО
Следственный изолятор. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Данные об отравлении в СИЗО Екатеринбурга местного жителя Марселя Гасанова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии и угрозе применения насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов, не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУФСИН.
В среду в Свердловском областном суде начался процесс по уголовному делу Гасанова, на котором ему, в частности, продлили арест до 22 ноября. Ранее в местных СМИ были опубликованы сведения, что Гасанов пожаловался на работников СИЗО и якобы перенес уже четыре отравления, а ему в еду стали добавлять жидкость, "от которой ноги уходят в другое измерение".
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"В ряде средств массовой информации появилась информация о якобы ненадлежащих условиях питания в СИЗО-1, о якобы отравлении обвиняемого. Данная информация не соответствует действительности. Питание всех обвиняемых в учреждениях свердловского ГУФСИН осуществляется в соответствии с действующими нормами. Фактов отравления гражданина и других обвиняемых СИЗО-1 не зафиксировано", – сказал собеседник агентства.
Ленинский районный суд Екатеринбурга 12 февраля арестовал Гасанова. По данным регионального управления СК РФ, в 2024 году он, обладая определенным криминальным опытом, организаторскими способностями и ранее отбывавший наказание в местах лишения свободы, был наделен другими лидерами преступного мира статусом "смотрящего" за Свердловской областью.
Следствие полагает, что, используя данный неофициальный статус, уралец распространял и сохранял преступные традиции, контролировал направления деятельности криминальных структур, обеспечивал их существование. В марте содержащийся под стражей обвиняемый оскорбил сотрудника СИЗО и угрожал ему, добавляли в прокуратуре региона. Гасанову вменяют три статьи: занятие высшего положения в преступной иерархии, оскорбление и угроза применения насилия в отношении сотрудника СИЗО.
Как рассказывал журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, Гасанов, в определенных кругах более известный по прозвищам Марсель Махачкалинский или Марс, привлекался к уголовной ответственности, в том числе по статьям "разбой" и "незаконный оборот оружия и боеприпасов".