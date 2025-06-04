https://ria.ru/20250604/efimov-2020837491.html

Ефимов: в Москве строят свыше 200 объектов социальной инфраструктуры

Ефимов: в Москве строят свыше 200 объектов социальной инфраструктуры - РИА Новости, 04.06.2025

Ефимов: в Москве строят свыше 200 объектов социальной инфраструктуры

В Москве за счет городских и внебюджетных средств строят около 230 объектов социальной инфраструктуры, куда входят образовательные, медицинские, спортивные и... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T14:12:00+03:00

2025-06-04T14:12:00+03:00

2025-06-04T14:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В Москве за счет городских и внебюджетных средств строят около 230 объектов социальной инфраструктуры, куда входят образовательные, медицинские, спортивные и культурные учреждения, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Сейчас за счет всех источников финансирования в столице строится 149 образовательных и 45 спортивных объектов, более 20 зданий для медицинских организаций и 12 – для учреждений культуры. Из общего количества строящихся социальных объектов 193 возводят инвесторы. Среди них – 128 объектов образования, 42 спортивных комплекса, 15 лечебно-оздоровительных учреждений и восемь культурно-просветительных объектов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в Москве благодаря городу и инвесторам появится свыше 78 тысяч школьных и дошкольных мест. Кроме того, медцентры смогут посещать около 4 тысяч пациентов за смену.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что в районе Южное Медведково возводят детсад площадью около 4,4 тысячи "квадратов" на 220 мест. Он разместится на территории нового жилого квартала на Полярной улице.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о планах масштабного обновления московских районных спортивных объектов.

https://ria.ru/20250604/moskva-2020765871.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы