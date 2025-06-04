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В Щелково произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
В Щелково произошло массовое ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.06.2025
В Щелково произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
ДТП с участием пяти автомобилей произошло в среду в подмосковном Щелково, в аварии пострадали два человека, сообщает ГУМВД России по Московской области. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:55:00+03:00
2025-06-04T17:55:00+03:00
2025-06-04T18:05:00+03:00
щелково
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ДТП с участием пяти автомобилей произошло в среду в подмосковном Щелково, в аварии пострадали два человека, сообщает ГУМВД России по Московской области. "Сегодня на 73-м километре трассы А-107 произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, произошло попутное столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей. В результате ДТП пассажиры одной из легковых машин, женщина 1996 года рождения и её дочь 2020 года рождения, с телесными повреждениями госпитализированы", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, движение ограничено.
https://ria.ru/20250603/omsk-2020682753.html
щелково
московская область (подмосковье)
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щелково, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Щелково, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
В Щелково произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
В подмосковном Щелково произошло ДТП с участием 5 машин, 2 человека пострадали