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Американец отправился на СВО, чтобы получить российское гражданство - РИА Новости, 04.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:50 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/dobrovolets-2020879556.html
Американец отправился на СВО, чтобы получить российское гражданство
Американец отправился на СВО, чтобы получить российское гражданство - РИА Новости, 04.06.2025
Американец отправился на СВО, чтобы получить российское гражданство
Американец заключил контракт с Минобороны России, чтобы доказать, что достоин быть гражданином России, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T15:50:00+03:00
2025-06-04T15:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
нижний новгород
техас
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Американец заключил контракт с Минобороны России, чтобы доказать, что достоин быть гражданином России, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. "Доброволец-иностранец отправился на боевую подготовку из единого пункта отбора в Нижнем Новгороде. Военный контракт с Минобороны России заключил американец из Техаса. Он вместе с семьей уже переехал в Московскую область и мечтает получить гражданство РФ", - говорится в сообщении. Доброволец рассказал, что работал на заводе в Хьюстоне. У них с женой трое сыновей и три дочери, и именно забота о будущем детей подвигла семью уехать из США. "Нам надоела массированная пропаганда ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в России), преступность, падение уровня культуры. Я хочу, чтобы мои дети росли на традиционных ценностях. Я очарован Россией, ее политикой, культурой, невероятной природой, доброжелательностью людей. Мы с женой и детьми хотим быть гражданами этой великой страны, я хочу на деле доказать, что достоин быть ее частью. Поэтому иду на СВО. Стреляю хорошо. Да, пока мало что знаю о русской армии, но слышал, что там очень крутые ребята", – приводятся в сообщении слова уроженца Техаса. Мужчина уже начал изучать русский язык и русскую культуру. Его семья пока окончательно не решила, в какой части России им хочется жить. Сам доброволец отмечает, что Нижний Новгород покорил его своей красотой.* движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20250117/mvd-1994312099.html
https://ria.ru/20250117/mvd-1994312099.html
россия
нижний новгород
техас
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россия, нижний новгород, техас, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Нижний Новгород, Техас, Общество
Американец отправился на СВО, чтобы получить российское гражданство

Американец отправился на СВО, чтобы доказать, что он достоин гражданства РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие во зоне СВО
Российские военнослужащие во зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие во зоне СВО. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Американец заключил контракт с Минобороны России, чтобы доказать, что достоин быть гражданином России, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
"Доброволец-иностранец отправился на боевую подготовку из единого пункта отбора в Нижнем Новгороде. Военный контракт с Минобороны России заключил американец из Техаса. Он вместе с семьей уже переехал в Московскую область и мечтает получить гражданство РФ", - говорится в сообщении.
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Доброволец рассказал, что работал на заводе в Хьюстоне. У них с женой трое сыновей и три дочери, и именно забота о будущем детей подвигла семью уехать из США.
"Нам надоела массированная пропаганда ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в России), преступность, падение уровня культуры. Я хочу, чтобы мои дети росли на традиционных ценностях. Я очарован Россией, ее политикой, культурой, невероятной природой, доброжелательностью людей. Мы с женой и детьми хотим быть гражданами этой великой страны, я хочу на деле доказать, что достоин быть ее частью. Поэтому иду на СВО. Стреляю хорошо. Да, пока мало что знаю о русской армии, но слышал, что там очень крутые ребята", – приводятся в сообщении слова уроженца Техаса.
Мужчина уже начал изучать русский язык и русскую культуру. Его семья пока окончательно не решила, в какой части России им хочется жить. Сам доброволец отмечает, что Нижний Новгород покорил его своей красотой.
* движение признано экстремистским и запрещено в России
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияНижний НовгородТехасОбщество
 
 
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