https://ria.ru/20250604/dobrovolets-2020879556.html

Американец отправился на СВО, чтобы получить российское гражданство

Американец отправился на СВО, чтобы получить российское гражданство - РИА Новости, 04.06.2025

Американец отправился на СВО, чтобы получить российское гражданство

Американец заключил контракт с Минобороны России, чтобы доказать, что достоин быть гражданином России, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T15:50:00+03:00

2025-06-04T15:50:00+03:00

2025-06-04T15:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

нижний новгород

техас

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Американец заключил контракт с Минобороны России, чтобы доказать, что достоин быть гражданином России, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. "Доброволец-иностранец отправился на боевую подготовку из единого пункта отбора в Нижнем Новгороде. Военный контракт с Минобороны России заключил американец из Техаса. Он вместе с семьей уже переехал в Московскую область и мечтает получить гражданство РФ", - говорится в сообщении. Доброволец рассказал, что работал на заводе в Хьюстоне. У них с женой трое сыновей и три дочери, и именно забота о будущем детей подвигла семью уехать из США. "Нам надоела массированная пропаганда ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в России), преступность, падение уровня культуры. Я хочу, чтобы мои дети росли на традиционных ценностях. Я очарован Россией, ее политикой, культурой, невероятной природой, доброжелательностью людей. Мы с женой и детьми хотим быть гражданами этой великой страны, я хочу на деле доказать, что достоин быть ее частью. Поэтому иду на СВО. Стреляю хорошо. Да, пока мало что знаю о русской армии, но слышал, что там очень крутые ребята", – приводятся в сообщении слова уроженца Техаса. Мужчина уже начал изучать русский язык и русскую культуру. Его семья пока окончательно не решила, в какой части России им хочется жить. Сам доброволец отмечает, что Нижний Новгород покорил его своей красотой.* движение признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20250117/mvd-1994312099.html

https://ria.ru/20250117/mvd-1994312099.html

россия

нижний новгород

техас

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россия, нижний новгород, техас, общество