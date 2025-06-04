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Россия не похищала детей с Украины, заявила Львова-Белова - РИА Новости, 04.06.2025
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14:36 04.06.2025 (обновлено: 14:52 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/deti-2020861996.html
Россия не похищала детей с Украины, заявила Львова-Белова
Россия не похищала детей с Украины, заявила Львова-Белова - РИА Новости, 04.06.2025
Россия не похищала детей с Украины, заявила Львова-Белова
Россия не похищала детей с Украины, никого не удерживает, все дети находятся здесь с родственниками, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:36:00+03:00
2025-06-04T14:52:00+03:00
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украина
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия не похищала детей с Украины, никого не удерживает, все дети находятся здесь с родственниками, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Мы никого не удерживаем, мы работаем в каждой ситуации. Когда есть родитель или родственник, мы воссоединяем, передаем… Похищала у кого? Когда называются цифры в тысячи детей (якобы похищенных Россией - ред.), значит, на Украине должны быть тысячи плачущих мам. Я не видела ни одной… Это все безосновательные обвинения в наш адрес", - сказала Львова-Белова журналистам. Кроме того, детский омбудсмен отметила, что те украинские дети, которые сейчас находятся в России, проживают с бабушками, дедушками или одним из родителей. По итогам переговоров с Украиной в понедельник Россия получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта и потерявших контакт с родителями.
https://ria.ru/20250604/zaharova-2020807718.html
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россия, украина, мария львова-белова
Россия, Украина, Мария Львова-Белова
Россия не похищала детей с Украины, заявила Львова-Белова

Львова-Белова: Россия не похищала детей с Украины, никого не удерживает

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия не похищала детей с Украины, никого не удерживает, все дети находятся здесь с родственниками, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Мы никого не удерживаем, мы работаем в каждой ситуации. Когда есть родитель или родственник, мы воссоединяем, передаем… Похищала у кого? Когда называются цифры в тысячи детей (якобы похищенных Россией - ред.), значит, на Украине должны быть тысячи плачущих мам. Я не видела ни одной… Это все безосновательные обвинения в наш адрес", - сказала Львова-Белова журналистам.
Кроме того, детский омбудсмен отметила, что те украинские дети, которые сейчас находятся в России, проживают с бабушками, дедушками или одним из родителей.
По итогам переговоров с Украиной в понедельник Россия получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта и потерявших контакт с родителями.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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Вчера, 10:43
 
РоссияУкраинаМария Львова-Белова
 
 
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