https://ria.ru/20250604/dagestan-2020819273.html

Дагестан ведет переговоры по возобновлению авиасообщения с Азербайджаном

Дагестан ведет переговоры по возобновлению авиасообщения с Азербайджаном - РИА Новости, 04.06.2025

Дагестан ведет переговоры по возобновлению авиасообщения с Азербайджаном

Дагестан ведет переговоры по возобновлению регулярного авиасообщения с Азербайджаном, также прорабатывается вопрос запуска прямых рейсов в Грузию и Иран,... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T11:36:00+03:00

2025-06-04T11:36:00+03:00

2025-06-04T11:36:00+03:00

республика дагестан

грузия

махачкала

республика дагестан

азербайджан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906167256_0:267:2560:1707_1920x0_80_0_0_1603317716e49c0c2691f4bdfe2cf5fa.jpg

МАХАЧКАЛА, 4 июн - РИА Новости. Дагестан ведет переговоры по возобновлению регулярного авиасообщения с Азербайджаном, также прорабатывается вопрос запуска прямых рейсов в Грузию и Иран, сообщил РИА Новости председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. "Ведутся переговоры по возможности возобновления регулярного авиасообщения с Азербайджаном. Прорабатывается возможность ввода прямого авиасообщения с Грузией и Ираном", - сказал Абдулмуслимов. По его словам, в этом году откроют регулярное авиасообщение между Махачкалой и несколькими городами России - Калугой, Волгоградом, Чебоксарами и Нарьян-Мар. За последние три года пассажиропоток аэропорта Махачкалы увеличился на 15,54%, достигнув 2,9 миллионов человек в 2024 году, добавил премьер республики.

грузия

махачкала

республика дагестан

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

грузия, махачкала, республика дагестан, азербайджан