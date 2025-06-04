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Дагестан ведет переговоры по возобновлению авиасообщения с Азербайджаном - РИА Новости, 04.06.2025
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Республика Дагестан
 
11:36 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/dagestan-2020819273.html
Дагестан ведет переговоры по возобновлению авиасообщения с Азербайджаном
Дагестан ведет переговоры по возобновлению авиасообщения с Азербайджаном - РИА Новости, 04.06.2025
Дагестан ведет переговоры по возобновлению авиасообщения с Азербайджаном
Дагестан ведет переговоры по возобновлению регулярного авиасообщения с Азербайджаном, также прорабатывается вопрос запуска прямых рейсов в Грузию и Иран,... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T11:36:00+03:00
2025-06-04T11:36:00+03:00
республика дагестан
грузия
махачкала
республика дагестан
азербайджан
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МАХАЧКАЛА, 4 июн - РИА Новости. Дагестан ведет переговоры по возобновлению регулярного авиасообщения с Азербайджаном, также прорабатывается вопрос запуска прямых рейсов в Грузию и Иран, сообщил РИА Новости председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. "Ведутся переговоры по возможности возобновления регулярного авиасообщения с Азербайджаном. Прорабатывается возможность ввода прямого авиасообщения с Грузией и Ираном", - сказал Абдулмуслимов. По его словам, в этом году откроют регулярное авиасообщение между Махачкалой и несколькими городами России - Калугой, Волгоградом, Чебоксарами и Нарьян-Мар. За последние три года пассажиропоток аэропорта Махачкалы увеличился на 15,54%, достигнув 2,9 миллионов человек в 2024 году, добавил премьер республики.
грузия
махачкала
республика дагестан
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грузия, махачкала, республика дагестан, азербайджан
Республика Дагестан, Грузия, Махачкала, Республика Дагестан, Азербайджан
Дагестан ведет переговоры по возобновлению авиасообщения с Азербайджаном

Дагестан прорабатывает вопрос запуска прямых рейсов в Грузию и Иран

CC BY-SA 2.0 / Шамиль Магомедов / Аэропорт МахачкалаАэропорт Махачкала
Аэропорт Махачкала - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
CC BY-SA 2.0 / Шамиль Магомедов / Аэропорт Махачкала
Аэропорт Махачкала. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 4 июн - РИА Новости. Дагестан ведет переговоры по возобновлению регулярного авиасообщения с Азербайджаном, также прорабатывается вопрос запуска прямых рейсов в Грузию и Иран, сообщил РИА Новости председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.
"Ведутся переговоры по возможности возобновления регулярного авиасообщения с Азербайджаном. Прорабатывается возможность ввода прямого авиасообщения с Грузией и Ираном", - сказал Абдулмуслимов.
По его словам, в этом году откроют регулярное авиасообщение между Махачкалой и несколькими городами России - Калугой, Волгоградом, Чебоксарами и Нарьян-Мар.
За последние три года пассажиропоток аэропорта Махачкалы увеличился на 15,54%, достигнув 2,9 миллионов человек в 2024 году, добавил премьер республики.
 
Республика ДагестанГрузияМахачкалаРеспублика ДагестанАзербайджан
 
 
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