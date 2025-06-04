https://ria.ru/20250604/dagestan-2020819273.html
Дагестан ведет переговоры по возобновлению авиасообщения с Азербайджаном
Дагестан ведет переговоры по возобновлению авиасообщения с Азербайджаном - РИА Новости, 04.06.2025
Дагестан ведет переговоры по возобновлению авиасообщения с Азербайджаном
Дагестан ведет переговоры по возобновлению регулярного авиасообщения с Азербайджаном, также прорабатывается вопрос запуска прямых рейсов в Грузию и Иран,... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T11:36:00+03:00
2025-06-04T11:36:00+03:00
2025-06-04T11:36:00+03:00
республика дагестан
грузия
махачкала
республика дагестан
азербайджан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906167256_0:267:2560:1707_1920x0_80_0_0_1603317716e49c0c2691f4bdfe2cf5fa.jpg
МАХАЧКАЛА, 4 июн - РИА Новости. Дагестан ведет переговоры по возобновлению регулярного авиасообщения с Азербайджаном, также прорабатывается вопрос запуска прямых рейсов в Грузию и Иран, сообщил РИА Новости председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. "Ведутся переговоры по возможности возобновления регулярного авиасообщения с Азербайджаном. Прорабатывается возможность ввода прямого авиасообщения с Грузией и Ираном", - сказал Абдулмуслимов. По его словам, в этом году откроют регулярное авиасообщение между Махачкалой и несколькими городами России - Калугой, Волгоградом, Чебоксарами и Нарьян-Мар. За последние три года пассажиропоток аэропорта Махачкалы увеличился на 15,54%, достигнув 2,9 миллионов человек в 2024 году, добавил премьер республики.
грузия
махачкала
республика дагестан
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906167256_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_50b5b7c02693f7f000b81fc6628bbb70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, махачкала, республика дагестан, азербайджан
Республика Дагестан, Грузия, Махачкала, Республика Дагестан, Азербайджан
Дагестан ведет переговоры по возобновлению авиасообщения с Азербайджаном
Дагестан прорабатывает вопрос запуска прямых рейсов в Грузию и Иран