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Боевик "Азова"*, выстреливший в голову жителю Мариуполя, получил срок - РИА Новости, 04.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:38 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/boevik-2020892862.html
Боевик "Азова"*, выстреливший в голову жителю Мариуполя, получил срок
Боевик "Азова"*, выстреливший в голову жителю Мариуполя, получил срок - РИА Новости, 04.06.2025
Боевик "Азова"*, выстреливший в голову жителю Мариуполя, получил срок
Боевик запрещенного в РФ террористического нацбатальона "Азов"*, застреливший мирного жителя Мариуполя, осужден на 23,5 года колонии строгого режима, сообщается РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:38:00+03:00
2025-06-04T16:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
мариуполь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Боевик запрещенного в РФ террористического нацбатальона "Азов"*, застреливший мирного жителя Мариуполя, осужден на 23,5 года колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале СК России. Как установлено следствием и судом, весной 2022 года в Мариуполе Даниил Овчаренко выстрелом из пистолета Стечкина в голову убил мирного жителя. "Приговором суда Овчаренко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 23,5 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Боевик "Азова"* признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации) и пунктом "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное по мотивам идеологической и политической ненависти). На видео СК Овчаренко заявил, что вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250604/mariupol-2020883964.html
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происшествия, мариуполь, россия, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Мариуполь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Донецкая Народная Республика
Боевик "Азова"*, выстреливший в голову жителю Мариуполя, получил срок

Боевик Овчаренко, застреливший жителя Мариуполя в голову, получил 23,5 года

© Следком/TelegramБоевик нацбатальона "Азов"*, застреливший мирного жителя Мариуполя
Боевик нацбатальона Азов*, застреливший мирного жителя Мариуполя - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Следком/Telegram
Боевик нацбатальона "Азов"*, застреливший мирного жителя Мариуполя
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Боевик запрещенного в РФ террористического нацбатальона "Азов"*, застреливший мирного жителя Мариуполя, осужден на 23,5 года колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале СК России.
Как установлено следствием и судом, весной 2022 года в Мариуполе Даниил Овчаренко выстрелом из пистолета Стечкина в голову убил мирного жителя.
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"Приговором суда Овчаренко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 23,5 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Боевик "Азова"* признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации) и пунктом "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное по мотивам идеологической и политической ненависти).
На видео СК Овчаренко заявил, что вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМариупольРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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