https://ria.ru/20250604/boevik-2020892862.html

Боевик "Азова"*, выстреливший в голову жителю Мариуполя, получил срок

Боевик "Азова"*, выстреливший в голову жителю Мариуполя, получил срок - РИА Новости, 04.06.2025

Боевик "Азова"*, выстреливший в голову жителю Мариуполя, получил срок

Боевик запрещенного в РФ террористического нацбатальона "Азов"*, застреливший мирного жителя Мариуполя, осужден на 23,5 года колонии строгого режима, сообщается РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:38:00+03:00

2025-06-04T16:38:00+03:00

2025-06-04T16:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Боевик запрещенного в РФ террористического нацбатальона "Азов"*, застреливший мирного жителя Мариуполя, осужден на 23,5 года колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале СК России. Как установлено следствием и судом, весной 2022 года в Мариуполе Даниил Овчаренко выстрелом из пистолета Стечкина в голову убил мирного жителя. "Приговором суда Овчаренко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 23,5 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Боевик "Азова"* признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации) и пунктом "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное по мотивам идеологической и политической ненависти). На видео СК Овчаренко заявил, что вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250604/mariupol-2020883964.html

https://ria.ru/20250529/mariupol-2019688550.html

мариуполь

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происшествия, мариуполь, россия, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика