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Эксперт оценил возможность возвращения западных компаний в Россию - РИА Новости, 04.06.2025
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02:54 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/biznes-2020768845.html
Эксперт оценил возможность возвращения западных компаний в Россию
Эксперт оценил возможность возвращения западных компаний в Россию - РИА Новости, 04.06.2025
Эксперт оценил возможность возвращения западных компаний в Россию
Возвращение целого ряда западных компаний в Россию вполне возможно, но цена для любой компании будет пропорциональна "элегантности" ее ухода, некоторым из них... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T02:54:00+03:00
2025-06-04T02:54:00+03:00
экономика
россия
павел шинский
владимир путин
денис мантуров
франко-российская торгово-промышленная палата
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Возвращение целого ряда западных компаний в Россию вполне возможно, но цена для любой компании будет пропорциональна "элегантности" ее ухода, некоторым из них придется заплатить очень высокую цену, заявил РИА Новости генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты (ССI France Russie) Павел Шинский. "Думаю, что возвращение целого ряда компаний вполне возможно. Другое дело, что цена для любой компании будет пропорциональна "элегантности" ее ухода. Я это сравниваю с отношениями между мужчиной и женщиной во время расставания", - сказал он. Одно дело, по его словам, "когда они садятся за стол и все свои противоречия спокойно обговаривают". "И другое, если супруги хлопают дверями, нанимают адвокатов. В первом случае, если муж возвращается, один градус приема, во втором - абсолютно другой", - добавил собеседник агентства. "Но не надо забывать, что для ряда компаний уход был очень болезненным, так как делался он под сильнейшим давлением. Вот такие компании, если решат вернуться, то заплатят многократную цену", - подчеркнул Шинский. "Сейчас, с моей точки зрения, намного важнее работать с теми компаниями, которые остались в России. Важно создать прозрачные условия, защитить права собственности этих компаний", - заключил генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты. В конце мая президент РФ Владимир Путин, комментируя перспективы возвращения иностранных компаний, заявлял о том, что Россия не будет "стелить дорожку" иностранным компаниям, которые поставили трудовые коллективы в трудное положение и "смылись". Кроме того, глава государства напомнил о том, что ряд компаний ушел по принуждению западных элит, подставив при этом своих российских партнеров. Он отметил, что возвращение зарубежных компаний на российский рынок должно быть выгодным, пообещав проработать с российскими предпринимателями программу возможного возвращения западного бизнеса в РФ. В конце марта президент поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", добавлял он.
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экономика, россия, павел шинский, владимир путин, денис мантуров, франко-российская торгово-промышленная палата
Экономика, Россия, Павел Шинский, Владимир Путин, Денис Мантуров, Франко-российская торгово-промышленная палата
Эксперт оценил возможность возвращения западных компаний в Россию

Шинский: при возврате западных компаний в Россию будет важна элегантность ухода

© РИА Новости / Сергей КузнецовОфис
Офис - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Возвращение целого ряда западных компаний в Россию вполне возможно, но цена для любой компании будет пропорциональна "элегантности" ее ухода, некоторым из них придется заплатить очень высокую цену, заявил РИА Новости генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты (ССI France Russie) Павел Шинский.
"Думаю, что возвращение целого ряда компаний вполне возможно. Другое дело, что цена для любой компании будет пропорциональна "элегантности" ее ухода. Я это сравниваю с отношениями между мужчиной и женщиной во время расставания", - сказал он.
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Одно дело, по его словам, "когда они садятся за стол и все свои противоречия спокойно обговаривают". "И другое, если супруги хлопают дверями, нанимают адвокатов. В первом случае, если муж возвращается, один градус приема, во втором - абсолютно другой", - добавил собеседник агентства.
"Но не надо забывать, что для ряда компаний уход был очень болезненным, так как делался он под сильнейшим давлением. Вот такие компании, если решат вернуться, то заплатят многократную цену", - подчеркнул Шинский.
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"Сейчас, с моей точки зрения, намного важнее работать с теми компаниями, которые остались в России. Важно создать прозрачные условия, защитить права собственности этих компаний", - заключил генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты.
В конце мая президент РФ Владимир Путин, комментируя перспективы возвращения иностранных компаний, заявлял о том, что Россия не будет "стелить дорожку" иностранным компаниям, которые поставили трудовые коллективы в трудное положение и "смылись". Кроме того, глава государства напомнил о том, что ряд компаний ушел по принуждению западных элит, подставив при этом своих российских партнеров. Он отметил, что возвращение зарубежных компаний на российский рынок должно быть выгодным, пообещав проработать с российскими предпринимателями программу возможного возвращения западного бизнеса в РФ.
В конце марта президент поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", добавлял он.
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ЭкономикаРоссияПавел ШинскийВладимир ПутинДенис МантуровФранко-российская торгово-промышленная палата
 
 
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