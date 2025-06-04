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Билайн начал продажу сим-карт в “Самокате”

Билайн начал продажу сим-карт в “Самокате” - РИА Новости, 04.06.2025

Билайн начал продажу сим-карт в “Самокате”

Билайн и онлайн-ритейлер "Самокат" начали сотрудничество, благодаря этому получить сим-карту стало еще проще и удобнее, сообщает пресс-служба оператора. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T11:00:00+03:00

2025-06-04T11:00:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Билайн и онлайн-ритейлер "Самокат" начали сотрудничество, благодаря этому получить сим-карту стало еще проще и удобнее, сообщает пресс-служба оператора.Теперь жители Москвы могут заказать сим-карту билайна в приложении (18+) и на сайте "Самоката" с доставкой по клику. Так, при заказе до 19.00 выбранный тариф в тот же день привезут на склад, откуда доставят пользователю по клику в удобное время.Такая возможность скоро появится также у пользователей сервиса в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону,Самаре, Уфе и Тюмени."Для нас сотрудничество с “Самокатом” — это не просто логистическая интеграция. Это выход на одну из востребованных цифровых витрин в стране и возможность стать ближе к клиенту, встроившись в его привычный повседневный путь. Мы стремимся сделать подключение к билайну максимально простым — буквально в пару кликов и с доставкой домой", – отметил директор по развитию электронной коммерции билайна Кирилл Булгинов.Благодаря наличию в ассортименте "Самоката", билайн получил эффективный канал дистрибуции, а пользователи — еще один удобный способ подключения без необходимости посещения офиса связи."”Самокат” расширяет ассортимент, предлагая не только продукты питания, но и товары, которые дарят впечатления или могут выручить, если срочно что-то понадобилось. Например, одежду, бьюти-средства, аксессуары для дома, электронику и многое другое. А теперь пользователям стали доступны сим-карты билайна с доставкой в удобное время по клику", – сообщил руководитель направления телеком в "Самокате" Владимир Викторов.Реклама, ПАО "ВымпелКом", ОГРН 1027700166636, г. Москва, erid: F7NfYUJCUneTRTsnWAg5

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

билайн, вымпелком, москва, санкт-петербург, екатеринбург, россия