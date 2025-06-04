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Большая часть территории Курской области разминирована, заявил Белоусов - РИА Новости, 04.06.2025
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17:18 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/belousov-2020913281.html
Большая часть территории Курской области разминирована, заявил Белоусов
Большая часть территории Курской области разминирована, заявил Белоусов - РИА Новости, 04.06.2025
Большая часть территории Курской области разминирована, заявил Белоусов
Большая часть территории Курской области разминирована совместными усилиями Минобороны и МЧС, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов,. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:18:00+03:00
2025-06-04T17:18:00+03:00
россия
курская область
андрей белоусов
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Большая часть территории Курской области разминирована совместными усилиями Минобороны и МЧС, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов,. Заявление было сделано на совещании по вопросам разминирования приграничных территорий под руководством Белоусова, сообщает Минобороны. "Андрей Белоусов отметил, что совместными усилиями подразделений Минобороны и МЧС разминирована большая часть территории Курской области", – говорится в сообщении. Министр напомнил, что президент РФ Владимир Путин на совещании 22 мая поставил задачу создать все необходимые и достаточные условия для того, чтобы граждане России могли как можно быстрее вернуться в свои дома в Курской области.
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россия, курская область, андрей белоусов, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Курская область, Андрей Белоусов, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Большая часть территории Курской области разминирована, заявил Белоусов

Министр обороны Белоусов: большая часть территории Курской области разминирована

© РИА Новости / Алексей ДружининАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Большая часть территории Курской области разминирована совместными усилиями Минобороны и МЧС, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов,.
Заявление было сделано на совещании по вопросам разминирования приграничных территорий под руководством Белоусова, сообщает Минобороны.
"Андрей Белоусов отметил, что совместными усилиями подразделений Минобороны и МЧС разминирована большая часть территории Курской области", – говорится в сообщении.
Министр напомнил, что президент РФ Владимир Путин на совещании 22 мая поставил задачу создать все необходимые и достаточные условия для того, чтобы граждане России могли как можно быстрее вернуться в свои дома в Курской области.
Пиротехники МЧС России очистили от неразорвавшихся боеприпасов около 100 гектаров территории в приграничных районах Курской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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Вчера, 11:19
 
РоссияКурская областьАндрей БелоусовВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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