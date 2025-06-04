https://ria.ru/20250604/belousov-2020913281.html
Большая часть территории Курской области разминирована, заявил Белоусов
Большая часть территории Курской области разминирована, заявил Белоусов - РИА Новости, 04.06.2025
Большая часть территории Курской области разминирована, заявил Белоусов
Большая часть территории Курской области разминирована совместными усилиями Минобороны и МЧС, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов,. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:18:00+03:00
2025-06-04T17:18:00+03:00
2025-06-04T17:18:00+03:00
россия
курская область
андрей белоусов
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39915/00/399150086_0:81:1635:1001_1920x0_80_0_0_1cd2b223e3cd461d8dacdc08fd8f745e.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Большая часть территории Курской области разминирована совместными усилиями Минобороны и МЧС, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов,. Заявление было сделано на совещании по вопросам разминирования приграничных территорий под руководством Белоусова, сообщает Минобороны. "Андрей Белоусов отметил, что совместными усилиями подразделений Минобороны и МЧС разминирована большая часть территории Курской области", – говорится в сообщении. Министр напомнил, что президент РФ Владимир Путин на совещании 22 мая поставил задачу создать все необходимые и достаточные условия для того, чтобы граждане России могли как можно быстрее вернуться в свои дома в Курской области.
https://ria.ru/20250604/boepripasy-2020816760.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39915/00/399150086_98:0:1538:1080_1920x0_80_0_0_9d8ccf118792d3784309f35b15132806.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, андрей белоусов, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Курская область, Андрей Белоусов, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Большая часть территории Курской области разминирована, заявил Белоусов
Министр обороны Белоусов: большая часть территории Курской области разминирована