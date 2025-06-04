https://ria.ru/20250604/belousov-2020913281.html

Большая часть территории Курской области разминирована, заявил Белоусов

Большая часть территории Курской области разминирована, заявил Белоусов - РИА Новости, 04.06.2025

Большая часть территории Курской области разминирована, заявил Белоусов

Большая часть территории Курской области разминирована совместными усилиями Минобороны и МЧС, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов,. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T17:18:00+03:00

2025-06-04T17:18:00+03:00

2025-06-04T17:18:00+03:00

россия

курская область

андрей белоусов

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Большая часть территории Курской области разминирована совместными усилиями Минобороны и МЧС, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов,. Заявление было сделано на совещании по вопросам разминирования приграничных территорий под руководством Белоусова, сообщает Минобороны. "Андрей Белоусов отметил, что совместными усилиями подразделений Минобороны и МЧС разминирована большая часть территории Курской области", – говорится в сообщении. Министр напомнил, что президент РФ Владимир Путин на совещании 22 мая поставил задачу создать все необходимые и достаточные условия для того, чтобы граждане России могли как можно быстрее вернуться в свои дома в Курской области.

https://ria.ru/20250604/boepripasy-2020816760.html

россия

курская область

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2025

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россия, курская область, андрей белоусов, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)