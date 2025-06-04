Лавров проведет встречу с главой МИД Белоруссии на следующей неделе
Лавров проведет встречу с главой МИД Белоруссии Рыженковым на следующей неделе
© Sputnik / Виктор ТолочкоМаксим Рыженков
© Sputnik / Виктор Толочко
Максим Рыженков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет переговоры с белорусским коллегой Максимом Рыженковым, который будет с визитом в Москве 9-10 июня, обсудит тему украинского урегулирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По приглашению министра иностранных дел России 9-10 июня Москву с официальным визитом посетит министр иностранных дел Республики Беларусь. В рамках переговоров министров иностранных дел наших стран будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня" , - сказала она в ходе брифинга в среду.
"Также министры планируют обменяться мнениями по проблематике украинского кризиса, в том числе в контексте ведущихся российско-украинских прямых переговоров", - подчеркнула Захарова.
Стороны также обсудят практические аспекты двустороннего межмидовского взаимодействия, включая подготовку совместного заседания коллегии МИД России и Белоруссии, которая пройдет в четвертом квартале этого года в Санкт-Петербурге, сообщила она.
"Особое внимание будет уделено тематике единой и неделимой безопасности на евразийском континенте. Стороны рассмотрят ход подготовки к третьей минской конференции по евразийской безопасности. Запланировано подписание совместного обращения к министрам иностранных дел государств Евразии по теме продвижения общеконтинентальной хартии многообразия и многополярности в 21 веке", - отметила Захарова.