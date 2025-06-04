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Лавров проведет встречу с главой МИД Белоруссии на следующей неделе - РИА Новости, 04.06.2025
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13:44 04.06.2025 (обновлено: 14:09 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/belorussiya-2020851261.html
Лавров проведет встречу с главой МИД Белоруссии на следующей неделе
Лавров проведет встречу с главой МИД Белоруссии на следующей неделе - РИА Новости, 04.06.2025
Лавров проведет встречу с главой МИД Белоруссии на следующей неделе
Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет переговоры с белорусским коллегой Максимом Рыженковым, который будет с визитом в Москве 9-10 июня, обсудит тему украинского... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:44:00+03:00
2025-06-04T14:09:00+03:00
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россия
москва
мария захарова
сергей лавров
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет переговоры с белорусским коллегой Максимом Рыженковым, который будет с визитом в Москве 9-10 июня, обсудит тему украинского урегулирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."По приглашению министра иностранных дел России 9-10 июня Москву с официальным визитом посетит министр иностранных дел Республики Беларусь. В рамках переговоров министров иностранных дел наших стран будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня" , - сказала она в ходе брифинга в среду."Также министры планируют обменяться мнениями по проблематике украинского кризиса, в том числе в контексте ведущихся российско-украинских прямых переговоров", - подчеркнула Захарова.Стороны также обсудят практические аспекты двустороннего межмидовского взаимодействия, включая подготовку совместного заседания коллегии МИД России и Белоруссии, которая пройдет в четвертом квартале этого года в Санкт-Петербурге, сообщила она."Особое внимание будет уделено тематике единой и неделимой безопасности на евразийском континенте. Стороны рассмотрят ход подготовки к третьей минской конференции по евразийской безопасности. Запланировано подписание совместного обращения к министрам иностранных дел государств Евразии по теме продвижения общеконтинентальной хартии многообразия и многополярности в 21 веке", - отметила Захарова.
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белоруссия, россия, москва, мария захарова, сергей лавров, максим рыженков, в мире
Белоруссия, Россия, Москва, Мария Захарова, Сергей Лавров, Максим Рыженков, В мире
Лавров проведет встречу с главой МИД Белоруссии на следующей неделе

Лавров проведет встречу с главой МИД Белоруссии Рыженковым на следующей неделе

© Sputnik / Виктор ТолочкоМаксим Рыженков
Максим Рыженков - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Максим Рыженков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет переговоры с белорусским коллегой Максимом Рыженковым, который будет с визитом в Москве 9-10 июня, обсудит тему украинского урегулирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По приглашению министра иностранных дел России 9-10 июня Москву с официальным визитом посетит министр иностранных дел Республики Беларусь. В рамках переговоров министров иностранных дел наших стран будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня" , - сказала она в ходе брифинга в среду.
"Также министры планируют обменяться мнениями по проблематике украинского кризиса, в том числе в контексте ведущихся российско-украинских прямых переговоров", - подчеркнула Захарова.
Стороны также обсудят практические аспекты двустороннего межмидовского взаимодействия, включая подготовку совместного заседания коллегии МИД России и Белоруссии, которая пройдет в четвертом квартале этого года в Санкт-Петербурге, сообщила она.
"Особое внимание будет уделено тематике единой и неделимой безопасности на евразийском континенте. Стороны рассмотрят ход подготовки к третьей минской конференции по евразийской безопасности. Запланировано подписание совместного обращения к министрам иностранных дел государств Евразии по теме продвижения общеконтинентальной хартии многообразия и многополярности в 21 веке", - отметила Захарова.
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БелоруссияРоссияМоскваМария ЗахароваСергей ЛавровМаксим РыженковВ мире
 
 
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