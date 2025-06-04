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Бастрыкин рассказал об операции по обезвреживанию ДРГ в Брянской области
Бастрыкин рассказал об операции по обезвреживанию ДРГ в Брянской области - РИА Новости, 04.06.2025
Бастрыкин рассказал об операции по обезвреживанию ДРГ в Брянской области
Силовики в мае проводили операцию по обнаружению украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянской области, обнаружен схрон с пластидом и блоками... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:04:00+03:00
2025-06-04T17:04:00+03:00
2025-06-04T17:13:00+03:00
брянская область
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 4 июня – РИА Новости. Силовики в мае проводили операцию по обнаружению украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянской области, обнаружен схрон с пластидом и блоками управления украинского производства, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин."Хотел бы доложить, что правоохранительными органами: ФСБ, Росгвардии, МВД и Минобороны России в период с 20 по 25 мая 2025 года на территории Брянской области проводились совместные оперативные мероприятия по обнаружению и обезвреживанию украинской диверсионно-разведанной группы. В ходе этих мероприятий 22 мая 2025 года в районе деревни Микишево обнаружился схрон, в котором находилось 13 килограммов пластида и блоки управления ЛОРа украинского производства, которые используются спецслужбами Украины", - сказал Бастрыкин на совещании Владимира Путина с членами правительства РФ.
https://ria.ru/20250604/mesto-2020897278.html
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брянская область, происшествия, россия, александр бастрыкин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Брянская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Бастрыкин рассказал об операции по обезвреживанию ДРГ в Брянской области
Бастрыкин: в мае проведена операция по обезвреживанию ДРГ в Брянской области