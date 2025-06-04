https://ria.ru/20250604/bastrykin-2020908032.html

Бастрыкин рассказал об операции по обезвреживанию ДРГ в Брянской области

Бастрыкин рассказал об операции по обезвреживанию ДРГ в Брянской области - РИА Новости, 04.06.2025

Бастрыкин рассказал об операции по обезвреживанию ДРГ в Брянской области

Силовики в мае проводили операцию по обнаружению украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянской области, обнаружен схрон с пластидом и блоками... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T17:04:00+03:00

2025-06-04T17:04:00+03:00

2025-06-04T17:13:00+03:00

брянская область

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

александр бастрыкин

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МОСКВА, 4 июня – РИА Новости. Силовики в мае проводили операцию по обнаружению украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянской области, обнаружен схрон с пластидом и блоками управления украинского производства, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин."Хотел бы доложить, что правоохранительными органами: ФСБ, Росгвардии, МВД и Минобороны России в период с 20 по 25 мая 2025 года на территории Брянской области проводились совместные оперативные мероприятия по обнаружению и обезвреживанию украинской диверсионно-разведанной группы. В ходе этих мероприятий 22 мая 2025 года в районе деревни Микишево обнаружился схрон, в котором находилось 13 килограммов пластида и блоки управления ЛОРа украинского производства, которые используются спецслужбами Украины", - сказал Бастрыкин на совещании Владимира Путина с членами правительства РФ.

https://ria.ru/20250604/mesto-2020897278.html

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брянская область, происшествия, россия, александр бастрыкин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины