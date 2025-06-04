https://ria.ru/20250604/baletmeyster-2020866195.html

Умер известный советский балетмейстер Панов

Умер известный советский балетмейстер Панов - РИА Новости, 04.06.2025

Умер известный советский балетмейстер Панов

Советский артист балета и балетмейстер Валерий Панов умер в возрасте 86 лет в Израиле, сообщил портал ashdodnet.com. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T14:51:00+03:00

2025-06-04T14:51:00+03:00

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израиль

россия

михайловский театр

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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Советский артист балета и балетмейстер Валерий Панов умер в возрасте 86 лет в Израиле, сообщил портал ashdodnet.com."Большая утрата для города Ашдод. В возрасте 87 лет ушел из жизни танцовщик и основатель Театра балета Панова Валерий Панов. Его похороны состоятся 4 июля на Ашдодском кладбище. Панов, один из величайших артистов балета в мире, внес Ашдод на карту мирового балета", — говорится в публикации.Валерий Панов родился в Витебске в 1938 году. Учился балету в Москве и Ленинграде, выступал в Вильнюсском театре оперы и балета, а затем окончил Ленинградское хореографическое училище. С 1957 по 1964 год был солистом Михайловского театра, с 1964 по 1972-й — солистом Мариинского. В 1970 году получил звание "Заслуженный артист РСФСР", в том же году удостоен Государственной премии РСФСР имени Глинки.В 1974 году Панов эмигрировал в Израиль. В дальнейшем танцевал и ставил спектакли в европейских и американских театрах. В 1998 году основал театр балета в Ашдоде.

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израиль, россия, михайловский театр