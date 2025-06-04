https://ria.ru/20250604/bakhrushinskiyvena-2020815458.html

Бахрушинский музей открыл в Вене выставку "Театр на фронте: берег надежды"

Бахрушинский музей открыл в Вене выставку "Театр на фронте: берег надежды" - РИА Новости, 04.06.2025

Бахрушинский музей открыл в Вене выставку "Театр на фронте: берег надежды"

Выставка Бахрушинского театрального музея (БТМ) "Театр на фронте: берег надежды" открылась 2 июня в Русском доме в Вене, сообщили во вторник РИА Новости в... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T12:55:00+03:00

2025-06-04T12:55:00+03:00

2025-06-04T12:55:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Выставка Бахрушинского театрального музея (БТМ) "Театр на фронте: берег надежды" открылась 2 июня в Русском доме в Вене, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе музея.Выставка приурочена к 80-летию Великой Победы и посвящена героическому подвигу советских артистов в годы Великой Отечественной войны."В этот знаменательный для нашей страны год 80-летия Великой Победы Бахрушинский театральный музей представляет масштабный цикл выставок, посвященных подвигу советских артистов, чье творчество стало неотъемлемой частью фронтовой истории. Эта выставка, с огромным успехом прошедшая в Астане, Брюсселе и Люксембурге, теперь представлена в Вене – городе, который навсегда связан с памятью о подвиге советских солдат", - приводит пресс-служба слова гендиректора БТМ Кристины Трубиновой.В апреле 1945 года советские войска освободили Вену, завершив одну из ключевых операций Великой Отечественной войны. Выставка станет напоминанием о неразрывной связи искусства и исторической памяти.По словам руководителя Русского центра науки и культуры в Вене Олега Ксенофонтова, это особенная для Вены выставка, посвященная самоотверженному подвигу советских театральных деятелей и роли театра в годы войны."Нам особенно приятно, что на выставке представлены и уникальные фотографии, рассказывающие о первых месяцах послевоенной Вены", - отметил Ксенофонтов, которого цитирует пресс-служба.Гости вернисажа увидели архивные фотографии выступлений артистов фронтовых бригад и театров, собранные со всей страны. География размещения эвакуированных театров по стране масштабна - от городов Поволжья и Урала до Дальнего Востока. Благодаря грамотно организованной эвакуации было сохранено великое театральное наследие страны.Артисты работали и в госпиталях, помогали раненым бойцам преодолеть тяжелые психологические травмы, собирали средства в помощь фронту.Репертуар фронтовых театров наряду с классическими произведениями русской драматургии активно дополнялся пьесами, созданными во время войны. Посетители выставки увидят цифровые копии театральных эскизов и афиш к знаковым спектаклям военного времени. Важная часть экспозиции посвящена спектаклям для детей.Выставка "Театр на фронте: берег надежды" продлится в Русском доме в Вене с 2 по 30 июня.

https://ria.ru/20250416/bakhrushinskiy_muzey-2011554828.html

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кристина трубинова, вена, театральный музей имени бахрушина, культура, выставки