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Россия проявила максимальную выдержку после атак Киева, заявил Рябков - РИА Новости, 04.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:25 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/ataki-2020889460.html
Россия проявила максимальную выдержку после атак Киева, заявил Рябков
Россия проявила максимальную выдержку после атак Киева, заявил Рябков - РИА Новости, 04.06.2025
Россия проявила максимальную выдержку после атак Киева, заявил Рябков
Россия проявила максимальную выдержку после атак Киева на российские железнодорожные пути и военные аэродромы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:25:00+03:00
2025-06-04T16:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия проявила максимальную выдержку после атак Киева на российские железнодорожные пути и военные аэродромы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "События, о которых шла речь, произошли 1 июня. И они явно были приурочены к тому, чтобы торпедировать второй раунд прямых переговоров между делегациями РФ и Украины. С нашей стороны была проявлена максимальная выдержка, раунд состоялся", - сказал Рябков журналистам. "Насчет того, процесс это или не процесс, я не берусь говорить. Это был второй раунд. Превращение второго раунда в процесс зависит от поведения той стороны, включая тех, кто спонсирует киевский режим и позволяет осуществлять террористические атаки, нападения на гражданскую инфраструктуру и посягать на объекты, которые, в принципе, наверное, как об этом, в том числе, говорят, пусть глухо, но достаточно внятно, в Вашингтоне, не должны были попадать в поле зрения в этой ситуации", - добавил Рябков.
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в мире, россия, киев, украина, сергей рябков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Украина, Сергей Рябков
Россия проявила максимальную выдержку после атак Киева, заявил Рябков

Рябков: РФ проявила максимальную выдержку после атак Киева на ж/д и аэродромы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия проявила максимальную выдержку после атак Киева на российские железнодорожные пути и военные аэродромы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"События, о которых шла речь, произошли 1 июня. И они явно были приурочены к тому, чтобы торпедировать второй раунд прямых переговоров между делегациями РФ и Украины. С нашей стороны была проявлена максимальная выдержка, раунд состоялся", - сказал Рябков журналистам.
"Насчет того, процесс это или не процесс, я не берусь говорить. Это был второй раунд. Превращение второго раунда в процесс зависит от поведения той стороны, включая тех, кто спонсирует киевский режим и позволяет осуществлять террористические атаки, нападения на гражданскую инфраструктуру и посягать на объекты, которые, в принципе, наверное, как об этом, в том числе, говорят, пусть глухо, но достаточно внятно, в Вашингтоне, не должны были попадать в поле зрения в этой ситуации", - добавил Рябков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Раз так, будем добивать: Россия исчерпала добрую волю
1 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевУкраинаСергей Рябков
 
 
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