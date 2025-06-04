Россия проявила максимальную выдержку после атак Киева, заявил Рябков
Рябков: РФ проявила максимальную выдержку после атак Киева на ж/д и аэродромы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия проявила максимальную выдержку после атак Киева на российские железнодорожные пути и военные аэродромы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"События, о которых шла речь, произошли 1 июня. И они явно были приурочены к тому, чтобы торпедировать второй раунд прямых переговоров между делегациями РФ и Украины. С нашей стороны была проявлена максимальная выдержка, раунд состоялся", - сказал Рябков журналистам.
"Насчет того, процесс это или не процесс, я не берусь говорить. Это был второй раунд. Превращение второго раунда в процесс зависит от поведения той стороны, включая тех, кто спонсирует киевский режим и позволяет осуществлять террористические атаки, нападения на гражданскую инфраструктуру и посягать на объекты, которые, в принципе, наверное, как об этом, в том числе, говорят, пусть глухо, но достаточно внятно, в Вашингтоне, не должны были попадать в поле зрения в этой ситуации", - добавил Рябков.