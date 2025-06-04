https://ria.ru/20250604/ataki-2020889460.html

Россия проявила максимальную выдержку после атак Киева, заявил Рябков

Россия проявила максимальную выдержку после атак Киева, заявил Рябков - РИА Новости, 04.06.2025

Россия проявила максимальную выдержку после атак Киева, заявил Рябков

Россия проявила максимальную выдержку после атак Киева на российские железнодорожные пути и военные аэродромы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:25:00+03:00

2025-06-04T16:25:00+03:00

2025-06-04T16:25:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия проявила максимальную выдержку после атак Киева на российские железнодорожные пути и военные аэродромы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "События, о которых шла речь, произошли 1 июня. И они явно были приурочены к тому, чтобы торпедировать второй раунд прямых переговоров между делегациями РФ и Украины. С нашей стороны была проявлена максимальная выдержка, раунд состоялся", - сказал Рябков журналистам. "Насчет того, процесс это или не процесс, я не берусь говорить. Это был второй раунд. Превращение второго раунда в процесс зависит от поведения той стороны, включая тех, кто спонсирует киевский режим и позволяет осуществлять террористические атаки, нападения на гражданскую инфраструктуру и посягать на объекты, которые, в принципе, наверное, как об этом, в том числе, говорят, пусть глухо, но достаточно внятно, в Вашингтоне, не должны были попадать в поле зрения в этой ситуации", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, киев, украина, сергей рябков