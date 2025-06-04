https://ria.ru/20250604/ataki-2020844069.html

В Кремле ответили на вопрос о расследовании атак на российские объекты

В Кремле ответили на вопрос о расследовании атак на российские объекты - РИА Новости, 04.06.2025

В Кремле ответили на вопрос о расследовании атак на российские объекты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что будет делаться все, что нужно для раскрытия преступления, связанного с атакой на российские... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T13:15:00+03:00

2025-06-04T13:15:00+03:00

2025-06-04T13:25:00+03:00

происшествия

россия

дмитрий песков

иркутская область

амурская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996446011_0:102:2980:1778_1920x0_80_0_0_47335d9e5c38af80c30222dbffcc0ac7.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что будет делаться все, что нужно для раскрытия преступления, связанного с атакой на российские объекты.Ранее в Telegram-канале администрации города Усть-Кут сообщалось, что в Иркутской области разыскивают мужчину, возможно, причастного к атаке беспилотников на военный аэродром "Белая", это уроженец Донецка 1987 года рождения Артем Тимофеев."Безусловно, все, что нужно для раскрытия этого преступления, будет делаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Россия обратиться к Казахстану с просьбой помочь с поимкой Тимофеева.Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.

https://ria.ru/20250604/irkutsk-2020840634.html

россия

иркутская область

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, дмитрий песков, иркутская область, амурская область