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В Кремле ответили на вопрос о расследовании атак на российские объекты - РИА Новости, 04.06.2025
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13:15 04.06.2025 (обновлено: 13:25 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/ataki-2020844069.html
В Кремле ответили на вопрос о расследовании атак на российские объекты
В Кремле ответили на вопрос о расследовании атак на российские объекты - РИА Новости, 04.06.2025
В Кремле ответили на вопрос о расследовании атак на российские объекты
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что будет делаться все, что нужно для раскрытия преступления, связанного с атакой на российские... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:15:00+03:00
2025-06-04T13:25:00+03:00
происшествия
россия
дмитрий песков
иркутская область
амурская область
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что будет делаться все, что нужно для раскрытия преступления, связанного с атакой на российские объекты.Ранее в Telegram-канале администрации города Усть-Кут сообщалось, что в Иркутской области разыскивают мужчину, возможно, причастного к атаке беспилотников на военный аэродром "Белая", это уроженец Донецка 1987 года рождения Артем Тимофеев."Безусловно, все, что нужно для раскрытия этого преступления, будет делаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Россия обратиться к Казахстану с просьбой помочь с поимкой Тимофеева.Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
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россия
иркутская область
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происшествия, россия, дмитрий песков, иркутская область, амурская область
Происшествия, Россия, Дмитрий Песков, Иркутская область, Амурская область
В Кремле ответили на вопрос о расследовании атак на российские объекты

Песков: для расследования атак на российские объекты будут делать все, что нужно

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что будет делаться все, что нужно для раскрытия преступления, связанного с атакой на российские объекты.
Ранее в Telegram-канале администрации города Усть-Кут сообщалось, что в Иркутской области разыскивают мужчину, возможно, причастного к атаке беспилотников на военный аэродром "Белая", это уроженец Донецка 1987 года рождения Артем Тимофеев.
"Безусловно, все, что нужно для раскрытия этого преступления, будет делаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Россия обратиться к Казахстану с просьбой помочь с поимкой Тимофеева.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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ПроисшествияРоссияДмитрий ПесковИркутская областьАмурская область
 
 
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