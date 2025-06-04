https://ria.ru/20250604/ataki-2020844069.html
В Кремле ответили на вопрос о расследовании атак на российские объекты
В Кремле ответили на вопрос о расследовании атак на российские объекты - РИА Новости, 04.06.2025
В Кремле ответили на вопрос о расследовании атак на российские объекты
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что будет делаться все, что нужно для раскрытия преступления, связанного с атакой на российские... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:15:00+03:00
2025-06-04T13:15:00+03:00
2025-06-04T13:25:00+03:00
происшествия
россия
дмитрий песков
иркутская область
амурская область
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что будет делаться все, что нужно для раскрытия преступления, связанного с атакой на российские объекты.Ранее в Telegram-канале администрации города Усть-Кут сообщалось, что в Иркутской области разыскивают мужчину, возможно, причастного к атаке беспилотников на военный аэродром "Белая", это уроженец Донецка 1987 года рождения Артем Тимофеев."Безусловно, все, что нужно для раскрытия этого преступления, будет делаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Россия обратиться к Казахстану с просьбой помочь с поимкой Тимофеева.Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
https://ria.ru/20250604/irkutsk-2020840634.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, дмитрий песков, иркутская область, амурская область
Происшествия, Россия, Дмитрий Песков, Иркутская область, Амурская область
В Кремле ответили на вопрос о расследовании атак на российские объекты
Песков: для расследования атак на российские объекты будут делать все, что нужно