https://ria.ru/20250604/ataki-2020804623.html

СМИ раскрыли, что грозит США после атак Киева на российские аэродромы

СМИ раскрыли, что грозит США после атак Киева на российские аэродромы - РИА Новости, 04.06.2025

СМИ раскрыли, что грозит США после атак Киева на российские аэродромы

Теракты, подобные атакам киевского режима на российские аэродромы, могут произойти и на территории Соединенных Штатов, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T10:34:00+03:00

2025-06-04T10:34:00+03:00

2025-06-04T10:34:00+03:00

в мире

сша

украина

россия

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020420258_0:92:954:629_1920x0_80_0_0_f21eee5c27055fca401897648fafbb0b.jpg

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Теракты, подобные атакам киевского режима на российские аэродромы, могут произойти и на территории Соединенных Штатов, пишет The Wall Street Journal."США гораздо более уязвимы, чем осознает большинство американцев. <…> Не обязательно быть поклонником триллеров, чтобы представить себе подобный сценарий в Америке", — говорится в публикации.В связи с этим, пишет издание, планы американского лидера Дональда Трампа по развитию системы ПРО "Золотой купол" не являются пустой тратой времени."США подвергаются множеству угроз помимо баллистических ракет — от беспилотников до крылатых ракет, запускаемых с подводных лодок", — отмечается в статье.В мае глава Белого дома сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Американский лидер отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока.Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20250604/grem-2020793648.html

https://ria.ru/20250604/ataki-2020787014.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, дональд трамп