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СМИ раскрыли, что грозит США после атак Киева на российские аэродромы - РИА Новости, 04.06.2025
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10:34 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/ataki-2020804623.html
СМИ раскрыли, что грозит США после атак Киева на российские аэродромы
СМИ раскрыли, что грозит США после атак Киева на российские аэродромы - РИА Новости, 04.06.2025
СМИ раскрыли, что грозит США после атак Киева на российские аэродромы
Теракты, подобные атакам киевского режима на российские аэродромы, могут произойти и на территории Соединенных Штатов, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T10:34:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Теракты, подобные атакам киевского режима на российские аэродромы, могут произойти и на территории Соединенных Штатов, пишет The Wall Street Journal."США гораздо более уязвимы, чем осознает большинство американцев. &lt;…&gt; Не обязательно быть поклонником триллеров, чтобы представить себе подобный сценарий в Америке", — говорится в публикации.В связи с этим, пишет издание, планы американского лидера Дональда Трампа по развитию системы ПРО "Золотой купол" не являются пустой тратой времени."США подвергаются множеству угроз помимо баллистических ракет — от беспилотников до крылатых ракет, запускаемых с подводных лодок", — отмечается в статье.В мае глава Белого дома сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Американский лидер отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока.Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20250604/grem-2020793648.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп
СМИ раскрыли, что грозит США после атак Киева на российские аэродромы

WSJ: удары, подобные атакам Киева на российские аэродромы, могут произойти в США

© Фото : Официальный Telegram-канал Губернатора Иркутской области Игоря КобзеваФура на месте атаки дронов в Усольском районе
Фура на месте атаки дронов в Усольском районе - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Официальный Telegram-канал Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева
Фура на месте атаки дронов в Усольском районе
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Теракты, подобные атакам киевского режима на российские аэродромы, могут произойти и на территории Соединенных Штатов, пишет The Wall Street Journal.
"США гораздо более уязвимы, чем осознает большинство американцев. <…> Не обязательно быть поклонником триллеров, чтобы представить себе подобный сценарий в Америке", — говорится в публикации.
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В связи с этим, пишет издание, планы американского лидера Дональда Трампа по развитию системы ПРО "Золотой купол" не являются пустой тратой времени.
"США подвергаются множеству угроз помимо баллистических ракет — от беспилотников до крылатых ракет, запускаемых с подводных лодок", — отмечается в статье.
В мае глава Белого дома сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Американский лидер отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока.
Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.
Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.
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