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Артиллеристы ударили по позициям ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 04.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:21 04.06.2025 (обновлено: 05:45 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/artilleristy-2020774789.html
Артиллеристы ударили по позициям ВСУ на Красноармейском направлении
Артиллеристы ударили по позициям ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 04.06.2025
Артиллеристы ударили по позициям ВСУ на Красноармейском направлении
Артиллеристы группировки войск РФ "Центр" нанесли мощный удар по позициям ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T05:21:00+03:00
2025-06-04T05:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 4 июн — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск РФ "Центр" нанесли мощный удар по позициям ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны."Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" выполнил точный удар по скоплениям живой силы и техники противника на подступах к Красноармейску", — рассказали в ведомстве.Там добавили, что перед выполнением задачи артиллеристы получили разведданные от операторов БПЛА о большом количестве техники и личного состава ВСУ. Выход на огневую позицию и сама стрельба проводились под прикрытием группы противодействия средствам воздушного нападения с постоянной корректировкой огня с помощью разведывательных дронов. Огневое поражение осуществлялось 122-миллиметровыми реактивными снарядами.После выполнения залпа расчет оперативно сменил огневую позицию, как и требуется в условиях повышенной активности вражеских FPV-камикадзе.По последним данным Минобороны, за сутки в зоне ответственности группировки "Центр" ВСУ потеряли до 535 военнослужащих и три бронемашины.
https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020719375.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллеристы ударили по позициям ВСУ на Красноармейском направлении

Артиллеристы группировки войск "Центр" нанесли мощный удар по позициям ВСУ

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 июн — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск РФ "Центр" нанесли мощный удар по позициям ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
"Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" выполнил точный удар по скоплениям живой силы и техники противника на подступах к Красноармейску", — рассказали в ведомстве.
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Там добавили, что перед выполнением задачи артиллеристы получили разведданные от операторов БПЛА о большом количестве техники и личного состава ВСУ. Выход на огневую позицию и сама стрельба проводились под прикрытием группы противодействия средствам воздушного нападения с постоянной корректировкой огня с помощью разведывательных дронов. Огневое поражение осуществлялось 122-миллиметровыми реактивными снарядами.
После выполнения залпа расчет оперативно сменил огневую позицию, как и требуется в условиях повышенной активности вражеских FPV-камикадзе.
По последним данным Минобороны, за сутки в зоне ответственности группировки "Центр" ВСУ потеряли до 535 военнослужащих и три бронемашины.

Красноармейск (Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе. До начала СВО здесь проживало около 60 тысяч человек. Считается краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

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