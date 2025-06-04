https://ria.ru/20250604/artilleristy-2020774789.html

Артиллеристы ударили по позициям ВСУ на Красноармейском направлении

Артиллеристы ударили по позициям ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 04.06.2025

Артиллеристы ударили по позициям ВСУ на Красноармейском направлении

Артиллеристы группировки войск РФ "Центр" нанесли мощный удар по позициям ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T05:21:00+03:00

2025-06-04T05:21:00+03:00

2025-06-04T05:45:00+03:00

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ЛУГАНСК, 4 июн — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск РФ "Центр" нанесли мощный удар по позициям ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны."Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" выполнил точный удар по скоплениям живой силы и техники противника на подступах к Красноармейску", — рассказали в ведомстве.Там добавили, что перед выполнением задачи артиллеристы получили разведданные от операторов БПЛА о большом количестве техники и личного состава ВСУ. Выход на огневую позицию и сама стрельба проводились под прикрытием группы противодействия средствам воздушного нападения с постоянной корректировкой огня с помощью разведывательных дронов. Огневое поражение осуществлялось 122-миллиметровыми реактивными снарядами.После выполнения залпа расчет оперативно сменил огневую позицию, как и требуется в условиях повышенной активности вражеских FPV-камикадзе.По последним данным Минобороны, за сутки в зоне ответственности группировки "Центр" ВСУ потеряли до 535 военнослужащих и три бронемашины.

https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020719375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность