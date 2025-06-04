https://ria.ru/20250604/arkhangelsk-2020900580.html

Более 1,2 тысячи участников собрал Женский Арктический форум в Архангельске

Более 1,2 тысячи участников собрал Женский Арктический форум в Архангельске - РИА Новости, 04.06.2025

Более 1,2 тысячи участников собрал Женский Арктический форум в Архангельске

Более 1,2 тысячи человек из десятка российских регионов, в том числе известные политики, спортсмены и общественные деятели, приняли участие в масштабном Женском РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:53:00+03:00

2025-06-04T16:53:00+03:00

2025-06-04T16:53:00+03:00

архангельская область

архангельск

александр цыбульский

арктика

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АРХАНГЕЛЬСК, 4 июн – РИА Новости. Более 1,2 тысячи человек из десятка российских регионов, в том числе известные политики, спортсмены и общественные деятели, приняли участие в масштабном Женском Арктическом форуме в Архангельске, который посвящен широкому спектру тем: от экономического потенциала Севера, развития предпринимательства до вопросов экологии, туризма и ведения сельского хозяйства в условиях Севера, сообщили организаторы мероприятия. Форум проходил 3 и 4 июня. Диалоговая площадка объединила сотни женщин со всей арктической территории России: активисток, женщин-лидеров, добившихся успеха в политике, спорте, культуре и туризме, медицине и образовании, искусстве, экономике и бизнесе. "Арктика – это не только суровая природа и богатые ресурсы, но и уникальное сообщество людей, чьи знания и традиции играют ключевую роль в формировании будущего. Мы знаем, что женщины являются движущей силой изменений, и их участие в принятии решений на всех уровнях – это залог устойчивого и гармоничного развития", - отметил в своем приветственном слове губернатор региона Александр Цыбульский, слова которого приводят организаторы. Форум стал пространством для открытого диалога и обмена опытом. "На повестке дня – широкий спектр тем: от экономического потенциала Севера, развития предпринимательства, сохранения традиционных ценностей, образования и науки до вопросов экологии, туризма и ведения сельского хозяйства в условиях Севера. Особое внимание уделено вкладу женщин в укрепление семейных ценностей", - отметили организаторы. Кроме того, на форуме работала площадка, посвященная общественным инициативам по поддержке участников СВО и членов их семей. Посетители также приняли участие в тренингах, панельных дискуссиях, мастер-классах и круглых столах. В рамках форума прошло совместное заседание комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства и членов Женской палаты депутатов Архангельской области, посвященное организации отдыха и оздоровления детей в Архангельской области. Темами пленарного заседания во второй день форума стали поддержка семей с детьми, развитие предпринимательства и спорта, роль женщин в развитии Арктики и многие другие.

https://ria.ru/20250603/arkhangelsk-2020747836.html

https://ria.ru/20250603/tsybulskiy-2020744126.html

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архангельск, александр цыбульский, арктика, архангельская область