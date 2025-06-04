https://ria.ru/20250604/anokhin-2020977161.html
Анохин: 12 ФАПов на Смоленщине подключили к интернету
Анохин: 12 ФАПов на Смоленщине подключили к интернету - РИА Новости, 04.06.2025
Анохин: 12 ФАПов на Смоленщине подключили к интернету
В Смоленской области 12 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в восьми муниципальных округах подключили к интернету, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T22:09:00+03:00
2025-06-04T22:09:00+03:00
2025-06-04T22:09:00+03:00
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В Смоленской области 12 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в восьми муниципальных округах подключили к интернету, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Более 5,5 тысячи жителей региона получили возможность проходить онлайн-обследования у врачей из учреждений региона рядом с домом, отметил глава региона. В общей сложности, до конца 2025 года к интернету подключат 46 ФАПов по всей области, куда за медицинской помощью обращаются свыше 21 тысячи жителей. "Доступ к телемедицине очень часто сохраняет здоровье и даже жизнь человека. В критических ситуациях медики могут делать реанимационные процедуры в онлайн-сопровождении более квалифицированных коллег. Также можно провести дистанционный консилиум врачей для принятия решения о срочной транспортировке больного в другое учреждение", – написал в своем телеграм-канале Анохин. Он сказал, что в деревнях и поселках также работают и передвижные медкомплексы. Более 50 мобильных бригад совершат в 2025 году почти 2 тысячи выездов. Жители области смогут пройти осмотр, флюорографию и маммографию, сделать УЗИ, кардиограмму, а также другие обследования. "Все это позволяет организовать комплексную работу, направленную на сохранение здоровья наших жителей", – подчеркнул Анохин.
https://ria.ru/20250602/anokhin-2020561947.html
https://ria.ru/20250604/anokhin-2020968246.html
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василий анохин
Смоленская область, Василий Анохин
Анохин: 12 ФАПов на Смоленщине подключили к интернету
Анохин: к сети подключили 12 фельдшерско-акушерских пунктов Смоленщины
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В Смоленской области 12 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в восьми муниципальных округах подключили к интернету, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Более 5,5 тысячи жителей региона получили возможность проходить онлайн-обследования у врачей из учреждений региона рядом с домом, отметил глава региона. В общей сложности, до конца 2025 года к интернету подключат 46 ФАПов по всей области, куда за медицинской помощью обращаются свыше 21 тысячи жителей.
"Доступ к телемедицине очень часто сохраняет здоровье и даже жизнь человека. В критических ситуациях медики могут делать реанимационные процедуры в онлайн-сопровождении более квалифицированных коллег. Также можно провести дистанционный консилиум врачей для принятия решения о срочной транспортировке больного в другое учреждение", – написал в своем телеграм-канале Анохин
.
Он сказал, что в деревнях и поселках также работают и передвижные медкомплексы. Более 50 мобильных бригад совершат в 2025 году почти 2 тысячи выездов. Жители области смогут пройти осмотр, флюорографию и маммографию, сделать УЗИ, кардиограмму, а также другие обследования.
"Все это позволяет организовать комплексную работу, направленную на сохранение здоровья наших жителей", – подчеркнул Анохин.