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Анохин: общественные территории обновили в Вязьме Смоленской области - РИА Новости, 04.06.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
20:49 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/anokhin-2020968246.html
Анохин: общественные территории обновили в Вязьме Смоленской области
Анохин: общественные территории обновили в Вязьме Смоленской области - РИА Новости, 04.06.2025
Анохин: общественные территории обновили в Вязьме Смоленской области
Общественные пространства в Вязьме Смоленской области благоустроили в 2025 году, сообщил глава региона Василий Анохин. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T20:49:00+03:00
2025-06-04T20:49:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
вязьма
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Общественные пространства в Вязьме Смоленской области благоустроили в 2025 году, сообщил глава региона Василий Анохин. "В год 80-летия Великой Победы особенно важно уделять внимание местам, где происходили одни из самых героических событий в истории нашей страны. Подходим к этому вопросу комплексно. В этом году благоустроили общественные территории в городе воинской славы Вязьме", – написал в своем телеграм-канале губернатор региона. Так, на набережной и других пространствах установили новые лавочки, урны, шезлонги, цветочницы, перголы. Приобретен сценический комплекс и мобильные торговые конструкции для уличных мероприятий. На работы были направлены 26 миллионов рублей из средств нацпроекта "Туризм и гостеприимство" и регионального бюджета. "Эти улучшения — только начало пути. Продолжим работать, чтобы Вязьма город с великой историей становился уютнее и комфортнее для жителей и привлекательнее для туристов", – написал Анохин.
https://ria.ru/20250603/anokhin-2020731477.html
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смоленская область, василий анохин, вязьма
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Вязьма
Анохин: общественные территории обновили в Вязьме Смоленской области

Анохин: в Вязьме благоустроили общественные территории

© Фото : Администрация Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Администрация Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Общественные пространства в Вязьме Смоленской области благоустроили в 2025 году, сообщил глава региона Василий Анохин.
"В год 80-летия Великой Победы особенно важно уделять внимание местам, где происходили одни из самых героических событий в истории нашей страны. Подходим к этому вопросу комплексно. В этом году благоустроили общественные территории в городе воинской славы Вязьме", – написал в своем телеграм-канале губернатор региона.
Так, на набережной и других пространствах установили новые лавочки, урны, шезлонги, цветочницы, перголы. Приобретен сценический комплекс и мобильные торговые конструкции для уличных мероприятий. На работы были направлены 26 миллионов рублей из средств нацпроекта "Туризм и гостеприимство" и регионального бюджета.
"Эти улучшения — только начало пути. Продолжим работать, чтобы Вязьма город с великой историей становился уютнее и комфортнее для жителей и привлекательнее для туристов", – написал Анохин.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Анохин рассказал о расширении молочного комплекса в Смоленской области
3 июня, 18:47
 
Смоленская областьСмоленская областьВасилий АнохинВязьма
 
 
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