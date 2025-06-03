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На Додеканесских островах в Греции произошло землетрясение - РИА Новости, 03.06.2025
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02:51 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/zemletryasenie-2020579191.html
На Додеканесских островах в Греции произошло землетрясение
На Додеканесских островах в Греции произошло землетрясение - РИА Новости, 03.06.2025
На Додеканесских островах в Греции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на Додеканесских островах в Греции недалеко от берегов Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T02:51:00+03:00
2025-06-03T02:51:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на Додеканесских островах в Греции недалеко от берегов Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки были зафиксированы в 23.17 понедельника по времени UTC (02.17 вторника мск) в 19 километрах к северу от города Родоса на одноименном острове Додеканесского архипелага. Очаг залегал на глубине десяти километров. Информация о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступала.
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греция
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в мире, греция, турция, родос, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Греция, Турция, Родос, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
На Додеканесских островах в Греции произошло землетрясение

EMSC: на Додеканесских островах в Греции произошло землетрясение магнитудой 6,0

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкОстров Родос
Остров Родос - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Остров Родос. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на Додеканесских островах в Греции недалеко от берегов Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки были зафиксированы в 23.17 понедельника по времени UTC (02.17 вторника мск) в 19 километрах к северу от города Родоса на одноименном острове Додеканесского архипелага. Очаг залегал на глубине десяти километров.
Информация о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступала.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
У берегов японского острова Хоккайдо произошло землетрясение
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В миреГрецияТурцияРодосЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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