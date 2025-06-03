https://ria.ru/20250603/zemletryasenie-2020579191.html

На Додеканесских островах в Греции произошло землетрясение

На Додеканесских островах в Греции произошло землетрясение - РИА Новости, 03.06.2025

На Додеканесских островах в Греции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на Додеканесских островах в Греции недалеко от берегов Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T02:51:00+03:00

2025-06-03T02:51:00+03:00

2025-06-03T02:51:00+03:00

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греция

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европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на Додеканесских островах в Греции недалеко от берегов Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки были зафиксированы в 23.17 понедельника по времени UTC (02.17 вторника мск) в 19 километрах к северу от города Родоса на одноименном острове Додеканесского архипелага. Очаг залегал на глубине десяти километров. Информация о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступала.

https://ria.ru/20250601/zemletryasenie-2020356216.html

греция

турция

родос

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в мире, греция, турция, родос, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)