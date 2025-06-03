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Избранный президент Польши напомнил Зеленскому об исторических вопросах - РИА Новости, 03.06.2025
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19:19 03.06.2025 (обновлено: 20:33 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020735802.html
Избранный президент Польши напомнил Зеленскому об исторических вопросах
Избранный президент Польши напомнил Зеленскому об исторических вопросах - РИА Новости, 03.06.2025
Избранный президент Польши напомнил Зеленскому об исторических вопросах
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий, отвечая на поздравления Владимира Зеленского в соцсети Х, напомнил ему о нерешенных исторических вопросах. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T19:19:00+03:00
2025-06-03T20:33:00+03:00
в мире
польша
украина
владимир зеленский
кароль навроцкий
украинская повстанческая армия
организации украинских националистов* (оун)*
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ВАРШАВА, 3 июн – РИА Новости. Избранный президент Польши Кароль Навроцкий, отвечая на поздравления Владимира Зеленского в соцсети Х, напомнил ему о нерешенных исторических вопросах. "Я надеюсь на сотрудничество между нашими странами, базирующееся на взаимном уважении и понимании. Я верю, что это требует не только хорошего диалога, но и решения давних исторических вопросов", - написал Навроцкий, отвечая на поздравление Зеленского с избранием на пост главы государства. Он выразил надежду на то, что Варшава и Киев продолжат работать "на общее благо" для "урегулирования нерешенных вопросов прошлого и построения безопасного будущего". Во время своей предвыборной кампании, говоря об Украине, Навроцкий неоднократно акцентировал внимание на неурегулированном вопросе Волынской резни, в частности, эксгумации ее жертв на территории Украины. По его мнению, "государство, которое не в состоянии рассчитаться за жестокое преступление в отношении 120 тысяч своих соседей, не может быть частью международных альянсов". Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* являются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* Запрещенные в России экстремистские организации.
https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020719375.html
https://ria.ru/20250603/merts-2020680820.html
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в мире, польша, украина, владимир зеленский, кароль навроцкий, украинская повстанческая армия, организации украинских националистов* (оун)*
В мире, Польша, Украина, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий, Украинская повстанческая армия, Организации украинских националистов* (ОУН)*
Избранный президент Польши напомнил Зеленскому об исторических вопросах

Навроцкий после избрания напомнил Зеленскому о нерешенных исторических вопросах

© Getty Images / NurPhoto/Beata ZawrzelКароль Навроцкий
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Getty Images / NurPhoto/Beata Zawrzel
Кароль Навроцкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 июн – РИА Новости. Избранный президент Польши Кароль Навроцкий, отвечая на поздравления Владимира Зеленского в соцсети Х, напомнил ему о нерешенных исторических вопросах.
"Я надеюсь на сотрудничество между нашими странами, базирующееся на взаимном уважении и понимании. Я верю, что это требует не только хорошего диалога, но и решения давних исторических вопросов", - написал Навроцкий, отвечая на поздравление Зеленского с избранием на пост главы государства.
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Он выразил надежду на то, что Варшава и Киев продолжат работать "на общее благо" для "урегулирования нерешенных вопросов прошлого и построения безопасного будущего".
Во время своей предвыборной кампании, говоря об Украине, Навроцкий неоднократно акцентировал внимание на неурегулированном вопросе Волынской резни, в частности, эксгумации ее жертв на территории Украины. По его мнению, "государство, которое не в состоянии рассчитаться за жестокое преступление в отношении 120 тысяч своих соседей, не может быть частью международных альянсов".
Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* являются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
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