https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020719375.html

"Загнан в угол": на Западе сделали мрачный прогноз для Зеленского

"Загнан в угол": на Западе сделали мрачный прогноз для Зеленского - РИА Новости, 03.06.2025

"Загнан в угол": на Западе сделали мрачный прогноз для Зеленского

Атака на российские аэродромы была организована Украиной из-за безысходности и приближающегося поражения в конфликте, заявил аналитик венгерского Центра... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T17:52:00+03:00

2025-06-03T17:52:00+03:00

2025-06-03T18:23:00+03:00

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МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Атака на российские аэродромы была организована Украиной из-за безысходности и приближающегося поражения в конфликте, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х."Зеленский пытается склонить Кремль к ядерному конфликту. Это нездорово и безумно, но он загнан в угол. Это также означает, что украинская армия скоро рухнет", — написал он.Аналитик отметил, что провокация Зеленского может означать только то, что у него закончились другие варианты. Таким образом, победа России с помощью обычных вооружений близка, заключил Кошкович.В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания в результате атак на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях ликвидированы, жертв среди персонала нет.Ответственность за атаки взял на себя глава киевского режима.

https://ria.ru/20250603/orsini-2020601455.html

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