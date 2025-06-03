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"Загнан в угол": на Западе сделали мрачный прогноз для Зеленского - РИА Новости, 03.06.2025
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17:52 03.06.2025 (обновлено: 18:23 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020719375.html
"Загнан в угол": на Западе сделали мрачный прогноз для Зеленского
"Загнан в угол": на Западе сделали мрачный прогноз для Зеленского - РИА Новости, 03.06.2025
"Загнан в угол": на Западе сделали мрачный прогноз для Зеленского
Атака на российские аэродромы была организована Украиной из-за безысходности и приближающегося поражения в конфликте, заявил аналитик венгерского Центра... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:52:00+03:00
2025-06-03T18:23:00+03:00
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МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Атака на российские аэродромы была организована Украиной из-за безысходности и приближающегося поражения в конфликте, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х."Зеленский пытается склонить Кремль к ядерному конфликту. Это нездорово и безумно, но он загнан в угол. Это также означает, что украинская армия скоро рухнет", — написал он.Аналитик отметил, что провокация Зеленского может означать только то, что у него закончились другие варианты. Таким образом, победа России с помощью обычных вооружений близка, заключил Кошкович.В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания в результате атак на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях ликвидированы, жертв среди персонала нет.Ответственность за атаки взял на себя глава киевского режима.
https://ria.ru/20250603/orsini-2020601455.html
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в мире, россия, украина
В мире, Россия, Украина
"Загнан в угол": на Западе сделали мрачный прогноз для Зеленского

Кошкович: Зеленский провоцирует ядерный конфликт из-за поражений на поле боя

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Атака на российские аэродромы была организована Украиной из-за безысходности и приближающегося поражения в конфликте, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.
"Зеленский пытается склонить Кремль к ядерному конфликту. Это нездорово и безумно, но он загнан в угол. Это также означает, что украинская армия скоро рухнет", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
На Западе раскрыли, какая расплата ждет Зеленского за атаку на аэродромы
Вчера, 10:14
Аналитик отметил, что провокация Зеленского может означать только то, что у него закончились другие варианты. Таким образом, победа России с помощью обычных вооружений близка, заключил Кошкович.
В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания в результате атак на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Ответственность за атаки взял на себя глава киевского режима.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
"Ноль уважения": на Западе выступили с предупреждением из-за Зеленского
Вчера, 05:13
 
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