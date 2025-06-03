https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020650293.html

В Кремле прокомментировали заявление Зеленского после переговоров

В Кремле прокомментировали заявление Зеленского после переговоров - РИА Новости, 03.06.2025

В Кремле прокомментировали заявление Зеленского после переговоров

В Кремле назвали неловким и неудачным заявление Владимира Зеленского после переговоров России и Украины: это не соответствует переговорному духу, заявил... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T13:28:00+03:00

2025-06-03T13:28:00+03:00

2025-06-03T13:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

стамбул

дмитрий песков

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Кремле назвали неловким и неудачным заявление Владимира Зеленского после переговоров России и Украины: это не соответствует переговорному духу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Журналисты задали Пескову вопрос о том, как в Кремле оценивают формат дипломатии, в котором выступил Зеленский после переговоров в Стамбуле."Это неловкое заявление, неудачное заявление явно, скажем так, это не соответствует переговорному духу. Это можно сказать без сомнений", - сказал Песков, комментирую высказывания украинского лидера после завершения второго раунда переговоров.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.

https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html

https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020583422.html

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