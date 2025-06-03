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В Кремле прокомментировали заявление Зеленского после переговоров - РИА Новости, 03.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:28 03.06.2025 (обновлено: 13:29 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020650293.html
В Кремле прокомментировали заявление Зеленского после переговоров
В Кремле прокомментировали заявление Зеленского после переговоров - РИА Новости, 03.06.2025
В Кремле прокомментировали заявление Зеленского после переговоров
В Кремле назвали неловким и неудачным заявление Владимира Зеленского после переговоров России и Украины: это не соответствует переговорному духу, заявил... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T13:28:00+03:00
2025-06-03T13:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
стамбул
дмитрий песков
владимир зеленский
владимир мединский
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Кремле назвали неловким и неудачным заявление Владимира Зеленского после переговоров России и Украины: это не соответствует переговорному духу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Журналисты задали Пескову вопрос о том, как в Кремле оценивают формат дипломатии, в котором выступил Зеленский после переговоров в Стамбуле."Это неловкое заявление, неудачное заявление явно, скажем так, это не соответствует переговорному духу. Это можно сказать без сомнений", - сказал Песков, комментирую высказывания украинского лидера после завершения второго раунда переговоров.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020583422.html
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россия, украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, стамбул, дмитрий песков, владимир зеленский, владимир мединский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Стамбул, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, В мире
В Кремле прокомментировали заявление Зеленского после переговоров

Песков назвал неловким и неудачным заявление Зеленского после переговоров

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Кремле назвали неловким и неудачным заявление Владимира Зеленского после переговоров России и Украины: это не соответствует переговорному духу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты задали Пескову вопрос о том, как в Кремле оценивают формат дипломатии, в котором выступил Зеленский после переговоров в Стамбуле.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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"Это неловкое заявление, неудачное заявление явно, скажем так, это не соответствует переговорному духу. Это можно сказать без сомнений", - сказал Песков, комментирую высказывания украинского лидера после завершения второго раунда переговоров.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
"Ноль уважения": на Западе выступили с предупреждением из-за Зеленского
05:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеСтамбулДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВладимир МединскийВ мире
 
 
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