https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020583422.html

"Ноль уважения": на Западе выступили с предупреждением из-за Зеленского

"Ноль уважения": на Западе выступили с предупреждением из-за Зеленского - РИА Новости, 03.06.2025

"Ноль уважения": на Западе выступили с предупреждением из-за Зеленского

Атака Украины по российским аэродромам показала, что Владимир Зеленский готов подставить кого угодно — даже президента США Дональда Трампа, заявил ирландский... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T05:13:00+03:00

2025-06-03T05:13:00+03:00

2025-06-03T05:13:00+03:00

в мире

украина

сша

владимир зеленский

чей боуз

дональд трамп

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Атака Украины по российским аэродромам показала, что Владимир Зеленский готов подставить кого угодно — даже президента США Дональда Трампа, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."У Зеленского ноль уважения к Дональду Трампу или к кому бы то ни было еще", — написал он.Так Боуз отреагировал на заявление бывшего советника главы Белого дома Майка Флинна о том, что глава киевского режима оскорбил Трампа, а его действия ставят под угрозу всю мировую безопасность.В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.

https://ria.ru/20250603/ukraina-2020582272.html

https://ria.ru/20250602/nato-2020376505.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, чей боуз, дональд трамп