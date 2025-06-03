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"Ноль уважения": на Западе выступили с предупреждением из-за Зеленского - РИА Новости, 03.06.2025
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05:13 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020583422.html
"Ноль уважения": на Западе выступили с предупреждением из-за Зеленского
"Ноль уважения": на Западе выступили с предупреждением из-за Зеленского - РИА Новости, 03.06.2025
"Ноль уважения": на Западе выступили с предупреждением из-за Зеленского
Атака Украины по российским аэродромам показала, что Владимир Зеленский готов подставить кого угодно — даже президента США Дональда Трампа, заявил ирландский... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T05:13:00+03:00
2025-06-03T05:13:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
чей боуз
дональд трамп
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Атака Украины по российским аэродромам показала, что Владимир Зеленский готов подставить кого угодно — даже президента США Дональда Трампа, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."У Зеленского ноль уважения к Дональду Трампу или к кому бы то ни было еще", — написал он.Так Боуз отреагировал на заявление бывшего советника главы Белого дома Майка Флинна о том, что глава киевского режима оскорбил Трампа, а его действия ставят под угрозу всю мировую безопасность.В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
https://ria.ru/20250603/ukraina-2020582272.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, чей боуз, дональд трамп
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Дональд Трамп
"Ноль уважения": на Западе выступили с предупреждением из-за Зеленского

Журналист Боуз: Зеленский не уважает никого, включая Дональда Трампа

© AP Photo / Susan WalshВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Атака Украины по российским аэродромам показала, что Владимир Зеленский готов подставить кого угодно — даже президента США Дональда Трампа, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
«
Зеленского ноль уважения к Дональду Трампу или к кому бы то ни было еще", — написал он.
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Так Боуз отреагировал на заявление бывшего советника главы Белого дома Майка Флинна о том, что глава киевского режима оскорбил Трампа, а его действия ставят под угрозу всю мировую безопасность.
В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
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