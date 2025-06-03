https://ria.ru/20250603/zaderzhanie-2020657358.html

Водителя Rolls-Royce, наехавшего на байкера в Петербурге, задержали

Водителя Rolls-Royce, наехавшего на байкера в Петербурге, задержали - РИА Новости, 03.06.2025

Водителя Rolls-Royce, наехавшего на байкера в Петербурге, задержали

Водитель Rolls-Royce, наехавший на байкера в Петербурге, задержан для допроса в качестве подозреваемого в уголовном деле, сообщила пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T13:54:00+03:00

2025-06-03T13:54:00+03:00

2025-06-03T13:54:00+03:00

санкт-петербург

россия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Водитель Rolls-Royce, наехавший на байкера в Петербурге, задержан для допроса в качестве подозреваемого в уголовном деле, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Как сообщала полиция, 31 мая на пересечении улицы Пограничника Гарькавого и Петергофского шоссе 37-летний водитель Rolls-Royce, выполняя разворот в нарушение ПДД, столкнулся с мотоциклом Harley, а затем наехал на 35-летнего байкера. Пострадавший был госпитализирован с различными травмами. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). "Сегодня подозреваемый явился в ГСУ ГУ МВД России, куда был вызван на допрос. Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения", - отметили в пресс-службе ведомства. Полиция не приводит персональных данных водителя автомобиля, совершившего наезд, но источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что задержан местный житель – 37-летний предприниматель Сергей Сосарев. По информации ряда СМИ, за рулем Rolls-Royce находился бизнесмен, у которого много штрафов за нарушение ПДД, якобы он дважды переехал байкера, а затем пытался скрыть номера машины.

https://ria.ru/20250527/naezd-2019280748.html

https://ria.ru/20250505/arest-2015052558.html

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санкт-петербург, россия, ленинградская область, происшествия