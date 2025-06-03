Рейтинг@Mail.ru
Водителя Rolls-Royce, наехавшего на байкера в Петербурге, задержали - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/zaderzhanie-2020657358.html
Водителя Rolls-Royce, наехавшего на байкера в Петербурге, задержали
Водителя Rolls-Royce, наехавшего на байкера в Петербурге, задержали - РИА Новости, 03.06.2025
Водителя Rolls-Royce, наехавшего на байкера в Петербурге, задержали
Водитель Rolls-Royce, наехавший на байкера в Петербурге, задержан для допроса в качестве подозреваемого в уголовном деле, сообщила пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T13:54:00+03:00
2025-06-03T13:54:00+03:00
санкт-петербург
россия
ленинградская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Водитель Rolls-Royce, наехавший на байкера в Петербурге, задержан для допроса в качестве подозреваемого в уголовном деле, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Как сообщала полиция, 31 мая на пересечении улицы Пограничника Гарькавого и Петергофского шоссе 37-летний водитель Rolls-Royce, выполняя разворот в нарушение ПДД, столкнулся с мотоциклом Harley, а затем наехал на 35-летнего байкера. Пострадавший был госпитализирован с различными травмами. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). "Сегодня подозреваемый явился в ГСУ ГУ МВД России, куда был вызван на допрос. Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения", - отметили в пресс-службе ведомства. Полиция не приводит персональных данных водителя автомобиля, совершившего наезд, но источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что задержан местный житель – 37-летний предприниматель Сергей Сосарев. По информации ряда СМИ, за рулем Rolls-Royce находился бизнесмен, у которого много штрафов за нарушение ПДД, якобы он дважды переехал байкера, а затем пытался скрыть номера машины.
https://ria.ru/20250527/naezd-2019280748.html
https://ria.ru/20250505/arest-2015052558.html
санкт-петербург
россия
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, ленинградская область, происшествия
Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Происшествия
Водителя Rolls-Royce, наехавшего на байкера в Петербурге, задержали

Водитель Rolls-Royce, наехавший на байкера в Петербурге, задержан для допроса

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Водитель Rolls-Royce, наехавший на байкера в Петербурге, задержан для допроса в качестве подозреваемого в уголовном деле, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как сообщала полиция, 31 мая на пересечении улицы Пограничника Гарькавого и Петергофского шоссе 37-летний водитель Rolls-Royce, выполняя разворот в нарушение ПДД, столкнулся с мотоциклом Harley, а затем наехал на 35-летнего байкера. Пострадавший был госпитализирован с различными травмами. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
В Иваново водитель электросамоката наехал на ребенка
27 мая, 10:49
"Сегодня подозреваемый явился в ГСУ ГУ МВД России, куда был вызван на допрос. Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения", - отметили в пресс-службе ведомства.
Полиция не приводит персональных данных водителя автомобиля, совершившего наезд, но источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что задержан местный житель – 37-летний предприниматель Сергей Сосарев.
По информации ряда СМИ, за рулем Rolls-Royce находился бизнесмен, у которого много штрафов за нарушение ПДД, якобы он дважды переехал байкера, а затем пытался скрыть номера машины.
Ирина Кулаго в суде - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
В Петербурге арестовали женщину, специально наехавшую на посетителей кафе
5 мая, 14:07
 
Санкт-ПетербургРоссияЛенинградская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала