https://ria.ru/20250603/yunosha-2020591836.html

В Брянской области юноша подвозил людей после ЧП с поездом

В Брянской области юноша подвозил людей после ЧП с поездом - РИА Новости, 03.06.2025

В Брянской области юноша подвозил людей после ЧП с поездом

Юноша в Брянской области, где мост обрушился на поезд, после ЧП подвозил людей до Брянска, пока его мама помогала фельдшерам на месте трагедии, рассказала сама... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T08:52:00+03:00

2025-06-03T08:52:00+03:00

2025-06-03T08:52:00+03:00

брянская область

брянск

выгоничский район

александр богомаз

светлана петренко

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская область), 3 июн - РИА Новости. Юноша в Брянской области, где мост обрушился на поезд, после ЧП подвозил людей до Брянска, пока его мама помогала фельдшерам на месте трагедии, рассказала сама женщина РИА Новости. Женщина и ее сын проживают в деревне Бурачовка - одном из ближайших к месту трагедии населенных пунктов Брянской области. Как рассказала женщина корреспонденту РИА Новости, она услышала громкий звук, после чего ей позвонила дочка и рассказала, что мост обрушился на поезд. Тогда женщина со своей соседкой решили пойти к месту трагедии, чтобы помочь людям. Пока они помогали на месте, ее сын подвозил людей в Брянск. "Ну, как бы я была там, на месте (помогала медикам - ред.), а телефон оставила в машине. Смотрю - пропущенные два вызова. Я ему (сыну - ред.) перезваниваю, а он говорит: "Я везу людей (пассажиров поезда, на который обрушился мост - ред.) в Брянск", - рассказала женщина. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали, по последним данным, почти 100 человек. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20250603/poezda-2020584413.html

брянская область

брянск

выгоничский район

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