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В Московской области два человека пострадали при взрыве петарды - РИА Новости, 03.06.2025
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12:16 03.06.2025 (обновлено: 12:27 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/vzryv-2020635117.html
В Московской области два человека пострадали при взрыве петарды
В Московской области два человека пострадали при взрыве петарды - РИА Новости, 03.06.2025
В Московской области два человека пострадали при взрыве петарды
Двое молодых людей получили травмы в городском округе Люберцы, пытаясь активировать самостоятельно изготовленную петарду, сообщает прокуратура Московской... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:16:00+03:00
2025-06-03T12:27:00+03:00
московская область (подмосковье)
люберцы
происшествия
томилино
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Двое молодых людей получили травмы в городском округе Люберцы, пытаясь активировать самостоятельно изготовленную петарду, сообщает прокуратура Московской области. "Предварительно установлено, что от местного жителя около 23.45 2 июня поступило сообщение о громком хлопке за домом в микрорайоне Птицефабрика (рабочего поселка – ред.) Томилино. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили двух молодых людей с телесными повреждениями, которые госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Пострадавшие пояснили, что самостоятельно изготовили петарду и хотели её запустить, однако она сдетонировала в пакете по пути на поле. Люберецкая городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств инцидента, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту, отмечается в релизе.
https://ria.ru/20250603/vzryv-2020625946.html
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московская область (подмосковье)
люберцы
томилино
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московская область (подмосковье), люберцы, происшествия, томилино
Московская область (Подмосковье), Люберцы, Происшествия, Томилино
В Московской области два человека пострадали при взрыве петарды

Двое юношей госпитализированы в Подмосковье после детонации самодельной петарды

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Двое молодых людей получили травмы в городском округе Люберцы, пытаясь активировать самостоятельно изготовленную петарду, сообщает прокуратура Московской области.
"Предварительно установлено, что от местного жителя около 23.45 2 июня поступило сообщение о громком хлопке за домом в микрорайоне Птицефабрика (рабочего поселка – ред.) Томилино. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили двух молодых людей с телесными повреждениями, которые госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Житель Белгородской области пострадал при взрыве
11:49
Пострадавшие пояснили, что самостоятельно изготовили петарду и хотели её запустить, однако она сдетонировала в пакете по пути на поле.
Люберецкая городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств инцидента, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту, отмечается в релизе.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
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