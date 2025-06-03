https://ria.ru/20250603/vzryv-2020635117.html

В Московской области два человека пострадали при взрыве петарды

В Московской области два человека пострадали при взрыве петарды - РИА Новости, 03.06.2025

В Московской области два человека пострадали при взрыве петарды

Двое молодых людей получили травмы в городском округе Люберцы, пытаясь активировать самостоятельно изготовленную петарду, сообщает прокуратура Московской... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T12:16:00+03:00

2025-06-03T12:16:00+03:00

2025-06-03T12:27:00+03:00

московская область (подмосковье)

люберцы

происшествия

томилино

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Двое молодых людей получили травмы в городском округе Люберцы, пытаясь активировать самостоятельно изготовленную петарду, сообщает прокуратура Московской области. "Предварительно установлено, что от местного жителя около 23.45 2 июня поступило сообщение о громком хлопке за домом в микрорайоне Птицефабрика (рабочего поселка – ред.) Томилино. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили двух молодых людей с телесными повреждениями, которые госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Пострадавшие пояснили, что самостоятельно изготовили петарду и хотели её запустить, однако она сдетонировала в пакете по пути на поле. Люберецкая городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств инцидента, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту, отмечается в релизе.

https://ria.ru/20250603/vzryv-2020625946.html

https://ria.ru/20250109/sochi-1992943480.html

московская область (подмосковье)

люберцы

томилино

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московская область (подмосковье), люберцы, происшествия, томилино