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ПСБ в июне открывает выставку на вокзалах Москвы и Петербурга - РИА Новости, 03.06.2025
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16:44 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/vystavka-2020699142.html
ПСБ в июне открывает выставку на вокзалах Москвы и Петербурга
ПСБ в июне открывает выставку на вокзалах Москвы и Петербурга - РИА Новости, 03.06.2025
ПСБ в июне открывает выставку на вокзалах Москвы и Петербурга
ПСБ открывает мультимедийную выставку "Бизнес в объективе" на Ленинградском вокзале в Москве и на Московском в Санкт-Петербурге для популяризации... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:44:00+03:00
2025-06-03T16:44:00+03:00
москва
санкт-петербург
россия
вера подгузова
ленинградский вокзал
псб (банк псб)
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. ПСБ открывает мультимедийную выставку "Бизнес в объективе" на Ленинградском вокзале в Москве и на Московском в Санкт-Петербурге для популяризации предпринимательства в России, сообщает пресс-служба банка. В столице экспозиция начала работу 1 июня. На экранах над перронами в зоне отправления "Сапсанов" транслируется слайд-шоу из фото клиентов банка ПСБ, занятых в сфере малого и среднего бизнеса. Представлены 20 предпринимателей из Москвы и Московской области. Продлится выставка до 30 июня. С 15 июня "Бизнес в объективе" откроется в Санкт-Петербурге. Там героями проекта станут 20 бизнесменов из Северной столицы и Ленинградской области. Проект приурочен к Петербургскому международному экономическому форуму – масштабному деловому событию, способствующему развитию предпринимательства в России и за ее пределами. "В этом году проекту "Бизнес в объективе" исполнилось 11 лет. В общей сложности в нем уже приняло участие более 1,5 тысячи предпринимателей со всей страны: от Калининграда до Владивостока. За долгие годы мы собрали целую коллекцию уникальных историй успеха, за каждой из которых стоит человек, преданный своему делу. Наша фотовыставка не только популяризирует бренды малых и средних предпринимателей из самых разных отраслей – торговли, строительства, промышленности, информационных технологий, она также мотивирует россиян строить бизнес с нуля и делать вклад в социально-экономическое благополучие страны, вдохновившись достойными примерами", – приводит пресс-служба слова старшего вице-президента, директора по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой. С 2014 года в рамках проекта "Бизнес в объективе" по всей стране – в Москве и регионах – было организовано несколько сотен экспозиций, на которых были представлены реальные истории успеха российских предпринимателей. На Ленинградском и Московском вокзалах выставка проходит ежегодно с 2019 года.
https://ria.ru/20250603/kiberbezopasnost-2020632744.html
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москва, санкт-петербург, россия, вера подгузова, ленинградский вокзал, псб (банк псб)
Москва, Санкт-Петербург, Россия, Вера Подгузова, Ленинградский вокзал, ПСБ (Банк ПСБ)
ПСБ в июне открывает выставку на вокзалах Москвы и Петербурга

ПСБ в июне открывает "Бизнес в объективе" на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга

© Фото : пресс-служба ПСБПСБ в июне открывает выставку на вокзалах Москвы и Петербурга
ПСБ в июне открывает выставку на вокзалах Москвы и Петербурга - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото : пресс-служба ПСБ
ПСБ в июне открывает выставку на вокзалах Москвы и Петербурга
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. ПСБ открывает мультимедийную выставку "Бизнес в объективе" на Ленинградском вокзале в Москве и на Московском в Санкт-Петербурге для популяризации предпринимательства в России, сообщает пресс-служба банка.
В столице экспозиция начала работу 1 июня. На экранах над перронами в зоне отправления "Сапсанов" транслируется слайд-шоу из фото клиентов банка ПСБ, занятых в сфере малого и среднего бизнеса. Представлены 20 предпринимателей из Москвы и Московской области. Продлится выставка до 30 июня.
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С 15 июня "Бизнес в объективе" откроется в Санкт-Петербурге. Там героями проекта станут 20 бизнесменов из Северной столицы и Ленинградской области. Проект приурочен к Петербургскому международному экономическому форуму – масштабному деловому событию, способствующему развитию предпринимательства в России и за ее пределами.
"В этом году проекту "Бизнес в объективе" исполнилось 11 лет. В общей сложности в нем уже приняло участие более 1,5 тысячи предпринимателей со всей страны: от Калининграда до Владивостока. За долгие годы мы собрали целую коллекцию уникальных историй успеха, за каждой из которых стоит человек, преданный своему делу. Наша фотовыставка не только популяризирует бренды малых и средних предпринимателей из самых разных отраслей – торговли, строительства, промышленности, информационных технологий, она также мотивирует россиян строить бизнес с нуля и делать вклад в социально-экономическое благополучие страны, вдохновившись достойными примерами", – приводит пресс-служба слова старшего вице-президента, директора по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой.
С 2014 года в рамках проекта "Бизнес в объективе" по всей стране – в Москве и регионах – было организовано несколько сотен экспозиций, на которых были представлены реальные истории успеха российских предпринимателей. На Ленинградском и Московском вокзалах выставка проходит ежегодно с 2019 года.
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