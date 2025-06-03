Дроны ВСУ атаковали пять приграничных районов Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали пять районов Белгородской области, есть повреждения
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали пять приграничных районов Белгородской области, повреждены коммерческий объект, производственное предприятие, шесть автомобилей и шесть домовладений, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Над Белгородским районом системой ПВО сбиты вражеские беспилотники. От падения обломков в Белгороде повреждено здание коммерческого объекта, в посёлке Дубовое — частный дом, в посёлке Майский — два автомобиля, в селе Таврово — частный дом и заборы двух других домовладений, в селе Шагаровка — надворная постройка. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа беспилотник атаковал частное домовладение", - написал Гладков.
Он добавил, что в городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона повреждена крыша частного дома. Второй беспилотник нанес удар по производственному предприятию. В селе Первое Цепляево Шебекинского округа в результате детонации дрона повреждены работающие в поле грузовой и легковой автомобили. В районе села Муром в результате атаки FPV-дрона огнём уничтожено строение на территории неработающего сельхозпредприятия.
"В Краснояружском районе в селе Теребрено от удара FPV-дрона произошло возгорание частного дома. В селе Зозули Борисовского района дрон сдетонировал во дворе частного дома — выбиты окна, посечены фасад, забор и припаркованный автомобиль. Ещё один БПЛА сдетонировал о дорогу", - уточнил глава области.
Данные о пострадавших в результате инцидентов в сообщении губернатора не приводятся.
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