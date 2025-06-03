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Дроны ВСУ атаковали пять приграничных районов Белгородской области - РИА Новости, 03.06.2025
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18:38 03.06.2025 (обновлено: 18:59 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/vsu-2020730216.html
Дроны ВСУ атаковали пять приграничных районов Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали пять приграничных районов Белгородской области - РИА Новости, 03.06.2025
Дроны ВСУ атаковали пять приграничных районов Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали пять приграничных районов Белгородской области, повреждены коммерческий объект, производственное предприятие, шесть... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T18:38:00+03:00
2025-06-03T18:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали пять приграничных районов Белгородской области, повреждены коммерческий объект, производственное предприятие, шесть автомобилей и шесть домовладений, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Над Белгородским районом системой ПВО сбиты вражеские беспилотники. От падения обломков в Белгороде повреждено здание коммерческого объекта, в посёлке Дубовое — частный дом, в посёлке Майский — два автомобиля, в селе Таврово — частный дом и заборы двух других домовладений, в селе Шагаровка — надворная постройка. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа беспилотник атаковал частное домовладение", - написал Гладков. Он добавил, что в городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона повреждена крыша частного дома. Второй беспилотник нанес удар по производственному предприятию. В селе Первое Цепляево Шебекинского округа в результате детонации дрона повреждены работающие в поле грузовой и легковой автомобили. В районе села Муром в результате атаки FPV-дрона огнём уничтожено строение на территории неработающего сельхозпредприятия. "В Краснояружском районе в селе Теребрено от удара FPV-дрона произошло возгорание частного дома. В селе Зозули Борисовского района дрон сдетонировал во дворе частного дома — выбиты окна, посечены фасад, забор и припаркованный автомобиль. Ещё один БПЛА сдетонировал о дорогу", - уточнил глава области. Данные о пострадавших в результате инцидентов в сообщении губернатора не приводятся.
https://ria.ru/20250603/orsini-2020601455.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
Дроны ВСУ атаковали пять приграничных районов Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали пять районов Белгородской области, есть повреждения

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали пять приграничных районов Белгородской области, повреждены коммерческий объект, производственное предприятие, шесть автомобилей и шесть домовладений, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Над Белгородским районом системой ПВО сбиты вражеские беспилотники. От падения обломков в Белгороде повреждено здание коммерческого объекта, в посёлке Дубовое — частный дом, в посёлке Майский — два автомобиля, в селе Таврово — частный дом и заборы двух других домовладений, в селе Шагаровка — надворная постройка. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа беспилотник атаковал частное домовладение", - написал Гладков.
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Он добавил, что в городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона повреждена крыша частного дома. Второй беспилотник нанес удар по производственному предприятию. В селе Первое Цепляево Шебекинского округа в результате детонации дрона повреждены работающие в поле грузовой и легковой автомобили. В районе села Муром в результате атаки FPV-дрона огнём уничтожено строение на территории неработающего сельхозпредприятия.
"В Краснояружском районе в селе Теребрено от удара FPV-дрона произошло возгорание частного дома. В селе Зозули Борисовского района дрон сдетонировал во дворе частного дома — выбиты окна, посечены фасад, забор и припаркованный автомобиль. Ещё один БПЛА сдетонировал о дорогу", - уточнил глава области.
Данные о пострадавших в результате инцидентов в сообщении губернатора не приводятся.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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