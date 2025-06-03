https://ria.ru/20250603/vsu-2020730216.html

Дроны ВСУ атаковали пять приграничных районов Белгородской области

Дроны ВСУ атаковали пять приграничных районов Белгородской области - РИА Новости, 03.06.2025

Дроны ВСУ атаковали пять приграничных районов Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали пять приграничных районов Белгородской области, повреждены коммерческий объект, производственное предприятие, шесть... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T18:38:00+03:00

2025-06-03T18:38:00+03:00

2025-06-03T18:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

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вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали пять приграничных районов Белгородской области, повреждены коммерческий объект, производственное предприятие, шесть автомобилей и шесть домовладений, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Над Белгородским районом системой ПВО сбиты вражеские беспилотники. От падения обломков в Белгороде повреждено здание коммерческого объекта, в посёлке Дубовое — частный дом, в посёлке Майский — два автомобиля, в селе Таврово — частный дом и заборы двух других домовладений, в селе Шагаровка — надворная постройка. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа беспилотник атаковал частное домовладение", - написал Гладков. Он добавил, что в городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона повреждена крыша частного дома. Второй беспилотник нанес удар по производственному предприятию. В селе Первое Цепляево Шебекинского округа в результате детонации дрона повреждены работающие в поле грузовой и легковой автомобили. В районе села Муром в результате атаки FPV-дрона огнём уничтожено строение на территории неработающего сельхозпредприятия. "В Краснояружском районе в селе Теребрено от удара FPV-дрона произошло возгорание частного дома. В селе Зозули Борисовского района дрон сдетонировал во дворе частного дома — выбиты окна, посечены фасад, забор и припаркованный автомобиль. Ещё один БПЛА сдетонировал о дорогу", - уточнил глава области. Данные о пострадавших в результате инцидентов в сообщении губернатора не приводятся.

https://ria.ru/20250603/orsini-2020601455.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия