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ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Севера"
ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 03.06.2025
ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Севера"
ВСУ потеряли за сутки более 230 военных в зоне действий группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:07:00+03:00
2025-06-03T12:07:00+03:00
2025-06-03T12:10:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки более 230 военных в зоне действий группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Сумской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, группировка, нанесла поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Юнаковка, Корчаковка, Искрисковщина и Садки Сумской области.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Сумская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Севера"
МО РФ: ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Севера"