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ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Севера"

ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 03.06.2025

ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Севера"

ВСУ потеряли за сутки более 230 военных в зоне действий группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T12:07:00+03:00

2025-06-03T12:07:00+03:00

2025-06-03T12:10:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки более 230 военных в зоне действий группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Сумской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, группировка, нанесла поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Юнаковка, Корчаковка, Искрисковщина и Садки Сумской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф)